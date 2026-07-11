11 de julio de 2026 - 12:33

El líder supremo de Irán promete vengar la muerte de su padre tras las amenazas de Donald Trump contra su país

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, aseguró que responderá por la muerte de su padre y lanzó un duro mensaje contra Estados Unidos.

Mojtaba Khamenei, líder supremo de Irán.

Mojtaba Khamenei, líder supremo de Irán.

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Por Redacción Mundo

La crisis entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar luego de que Mojtaba Khamenei prometiera vengar la muerte de su padre y responsabilizara a quienes calificó como "criminales y asesinos" por el conflicto. A través de una publicación en la red social X, el líder iraní sostuvo que la venganza es un reclamo de la nación y aseguró que quienes participaron en los hechos "no tendrán una muerte pacífica".

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El mensaje de Mojtaba Khamenei

En su publicación, Khamenei afirmó que Irán responderá por la muerte de su padre y de quienes considera mártires de los recientes enfrentamientos.

Además, aseguró que las personas responsables fueron identificadas y advirtió que deberán afrontar las consecuencias de sus actos, reforzando el tono desafiante del mensaje dirigido a Estados Unidos y sus aliados.

La advertencia de Donald Trump

Las declaraciones del dirigente iraní llegaron pocas horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que Irán pretende asesinarlo.

En una publicación realizada en Truth Social, Trump sostuvo que, si el régimen iraní concreta cualquier intento contra su vida, Estados Unidos responderá con una ofensiva militar de gran magnitud. El mandatario aseguró que las Fuerzas Armadas estadounidenses ya recibieron instrucciones para actuar y advirtió que el país está preparado para destruir objetivos estratégicos en territorio iraní en caso de un ataque.

El informe de inteligencia que elevó la tensión

Según informaron The Wall Street Journal y CNN, Israel compartió recientemente con Washington información de inteligencia que advertiría sobre un presunto plan iraní para asesinar a Trump.

De acuerdo con esos reportes, la información fue transmitida a las autoridades estadounidenses durante los últimos días, aunque las publicaciones señalaron que el contenido proviene de fuentes anónimas y no ofrece detalles concretos sobre el supuesto complot.

Al mismo tiempo, algunos sectores de la inteligencia estadounidense mantienen reservas sobre la credibilidad de la amenaza y consideran que podría tratarse de información aún no corroborada.

Ahmad Vahidi, señalado por Washington

Entre los nombres mencionados en los reportes figura Ahmad Vahidi, actual comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Según CNN, Vahidi integra uno de los sectores más duros del régimen iraní y es considerado por la administración estadounidense como uno de los principales opositores a cualquier negociación con Washington.

Mientras tanto, la tensión entre ambos países continúa en aumento en medio del conflicto regional en Medio Oriente y de un intercambio de amenazas que mantiene en alerta a la comunidad internacional.

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