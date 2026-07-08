Donald Trump dio por terminado "el alto el fuego" con Irán: "No quiero seguir tratando con enfermos"

Donald Trump aseguró este miércoles que el alto el fuego con Irán "ha terminado" y afirmó que ya no tiene intención de continuar el diálogo con las autoridades iraníes. Además, el presidente de Estados Unidos dejó abierta la posibilidad de nuevos ataques militares.

Trump dio por terminada la tregua con Irán: dijo que no quiere negociar más

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Las declaraciones fueron realizadas en Ankara, al margen de la cumbre de la OTAN, junto al secretario general de la alianza, Mark Rutte. Horas después, el mandatario volvió a endurecer su postura y advirtió que “su país podría lanzar una nueva ofensiva” contra Irán durante la noche.

“Para mí, creo que ha terminado. No quiero seguir tratando con ellos… Son personas enfermas, están dirigidas por personas enfermas, son personas crueles y violentas. Si tuvieran armas nucleares, las usarían . Por lo que a mí respecta, esto (el alto el fuego) ha terminado”, señaló.

Trump expresó escepticismo respecto a futuras negociaciones y dijo que hablará con sus negociadores, pero calificó el trato con funcionarios iraníes como una “pérdida de tiempo” . En ese hilo, los acusó de deshonestidad. A su vez, afirmó que los representantes iraníes aceptan en privado términos relativos a las armas nucleares, pero niega públicamente esos acuerdos después de concluidas las reuniones.

“Llegamos a un trato. Todos están de acuerdo: nada de armas nucleares. Llegamos a un acuerdo, salen y hablan con la prensa. Dicen que nunca hablamos de eso” , afirmó y dijo que, aunque técnicamente las negociaciones podrían continuar, considera que el proceso actual llegó a su fin.

Irán “se portó mal, por eso atacaremos”

En una nueva ronda de escalada de tensiones iniciada el martes, Estados Unidos lanzó ataques contra 80 objetivos iraníes y, en respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán atacó 85 instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait.

Al margen de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Trump advirtió horas más tarde de sus primeras declaraciones que Estados Unidos podría atacar de nuevo a Irán en la noche de este miércoles.

Trump indicó que Teherán se comportó “muy mal” en relación con el recién firmado memorándum de entendimiento de paz. Y se refirió a los recientes ataques con drones y misiles, así como a las “agresiones” contra buques estadounidenses.

Añadió que Estados Unidos ha perdido a 200 personas durante el conflicto más reciente en Medio Oriente. No obstante, Trump sugirió que el equipo negociador estadounidense podría continuar sus esfuerzos.