"No fue foul": Donald Trump confirmó la llamada a la FIFA que anuló la tarjeta roja de Folarin Balogun

Tras una llamada del presidente de EEUU a Gianni Infantino, la FIFA dejó en suspenso la sanción al delantero, quien había pisado el tobillo de un rival bosnio.

De la Casa Blanca a Zurich: Trump califica de "decisión brillante" el indulto de la FIFA al goleador.

2El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó su intervención directa ante el titular de la FIFA, Gianni Infantino, para anular la suspensión del delantero Folarin Balogun. El atacante, expulsado tras pisar a un defensor bosnio, fue habilitado para los octavos de final contra Bélgica, rompiendo la tradición de autonomía deportiva.

Trump compareció en el Salón Oval para defender su gestión, argumentando que la jugada "no fue foul" y calificando de "injustas" las normas automáticas de sanción. El mandatario apuntó contra el árbitro brasileño Raphael Claus, tildando su historial de "muy sospechoso" tras la revisión del VAR que confirmó el pisotón sobre Tarik Muharemovic.

"Pedí que se reconsiderara porque no pensaba que hubiera sido foul", declaró Trump, quien además se jactó de su capacidad de negociación al afirmar: "Soy bueno en estas cosas". La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció de manera sorpresiva que la suspensión automática de un partido quedaba en suspenso durante un período de prueba de un año, lo que permite al jugador estar en Seattle para el cruce decisivo.

El rechazo europeo y la impugnación de la Federación Belga La medida provocó una reacción inmediata de las autoridades de Bélgica y de la UEFA. El ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prévot, cuestionó la credibilidad del juego limpio, señalando que "si una llamada telefónica condujo a esto, equivaldría a socavar las reglas más básicas del deporte". Por su parte, la UEFA calificó la decisión de "inédita, incomprensible e injustificable", advirtiendo que la FIFA "ha cruzado una línea roja".

La Real Federación Belga de Fútbol inició un proceso de impugnación de urgencia. En un comunicado oficial, el organismo manifestó no haber recibido explicaciones sobre el proceso que levantó la sanción: "La RBFA no ha recibido aún ninguna decisión o explicación de parte de la FIFA sobre este asunto". El seleccionador belga, Rudi Garcia, ironizó sobre la fecha, sugiriendo que la noticia parecía una broma del Día de los Inocentes.