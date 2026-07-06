6 de julio de 2026 - 12:44

"No fue foul": Donald Trump confirmó la llamada a la FIFA que anuló la tarjeta roja de Folarin Balogun

Tras una llamada del presidente de EEUU a Gianni Infantino, la FIFA dejó en suspenso la sanción al delantero, quien había pisado el tobillo de un rival bosnio.

De la Casa Blanca a Zurich: Trump califica de decisión brillante el indulto de la FIFA al goleador.

De la Casa Blanca a Zurich: Trump califica de "decisión brillante" el indulto de la FIFA al goleador.

Foto:

Por Francisco Moreno

2El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó su intervención directa ante el titular de la FIFA, Gianni Infantino, para anular la suspensión del delantero Folarin Balogun. El atacante, expulsado tras pisar a un defensor bosnio, fue habilitado para los octavos de final contra Bélgica, rompiendo la tradición de autonomía deportiva.

Leé además

El francés François Letexier será el encargado de dirigir el duelo entre argentinos y egipcios. 

La FIFA eligió a Letexier para el duelo de octavos entre Argentina y Egipto

Por Sergio Faria
Folarin Balogun, jugador de Estados Unidos

"Inaudito": la dura reacción de la UEFA contra la FIFA por el beneficio para Folarin Balogun

Por Redacción Deportes

Trump compareció en el Salón Oval para defender su gestión, argumentando que la jugada "no fue foul" y calificando de "injustas" las normas automáticas de sanción. El mandatario apuntó contra el árbitro brasileño Raphael Claus, tildando su historial de "muy sospechoso" tras la revisión del VAR que confirmó el pisotón sobre Tarik Muharemovic.

"Pedí que se reconsiderara porque no pensaba que hubiera sido foul", declaró Trump, quien además se jactó de su capacidad de negociación al afirmar: "Soy bueno en estas cosas". La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció de manera sorpresiva que la suspensión automática de un partido quedaba en suspenso durante un período de prueba de un año, lo que permite al jugador estar en Seattle para el cruce decisivo.

El rechazo europeo y la impugnación de la Federación Belga

La medida provocó una reacción inmediata de las autoridades de Bélgica y de la UEFA. El ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prévot, cuestionó la credibilidad del juego limpio, señalando que "si una llamada telefónica condujo a esto, equivaldría a socavar las reglas más básicas del deporte". Por su parte, la UEFA calificó la decisión de "inédita, incomprensible e injustificable", advirtiendo que la FIFA "ha cruzado una línea roja".

La Real Federación Belga de Fútbol inició un proceso de impugnación de urgencia. En un comunicado oficial, el organismo manifestó no haber recibido explicaciones sobre el proceso que levantó la sanción: "La RBFA no ha recibido aún ninguna decisión o explicación de parte de la FIFA sobre este asunto". El seleccionador belga, Rudi Garcia, ironizó sobre la fecha, sugiriendo que la noticia parecía una broma del Día de los Inocentes.

Trump, lejos de retractarse, comparó la situación con otras figuras mundiales. "¿Cómo se sentirían si sacamos a Messi o si sacamos a Ronaldo o a Harry Kane?", argumentó en la Casa Blanca, insistiendo en que el torneo se habría manchado sin los mejores jugadores. Incluso añadió una advertencia política sobre el resultado del partido: "Si nos ganan... yo diré que estuvo amañado, igual que las elecciones de 2020".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La FIFA no la acreditó para trabajar en el Mundial 2026 y terminó tomando las fotografías desde su televisor. 

La FIFA rechazó su acreditación para el Mundial 2026, convirtió su sala en un estudio y hoy sus fotos frente al televisor recorren el mundo

Por Redacción Deportes
La medida que tomará Bélgica tras la decisión de FIFA en el Mundial 2026.

Una página desaparecida y un correo sin respuesta: la denuncia de Bélgica contra la cúpula de FIFA

Trump destacó la fuerza militar de Estados Unidos en su festejo por los 250 años de la independencia.

Trump destacó la fuerza militar de Estados Unidos en su festejo por los 250 años de la independencia

El presidente estadounidense Donald Trump

Donald Trump volvió a generar polémica al anunciar un acuerdo comercial con Irán