"Inaudito": la dura reacción de la UEFA contra la FIFA por el beneficio para Folarin Balogun

Una fuerte polémica sacude al Mundial 2026 luego de que la FIFA, en una medida celebrada por Donald Trump, decidiera suspender la sanción disciplinaria que pesaba sobre el delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado en el partido frente a Bosnia-Herzegovina . La resolución le permitirá disputar el encuentro de este lunes 6 de julio por los octavos de final ante Bélgica y provocó una inmediata y contundente reacción de la UEFA, que cuestionó la medida con un comunicado de tono inusualmente severo.

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El organismo rector del fútbol europeo calificó la decisión como "inaudita, incomprensible e injustificable" y sostuvo que la determinación compromete la integridad del deporte y la credibilidad de la Copa del Mundo.

Para la UEFA, la suspensión automática de al menos un partido tras una tarjeta roja constituye una norma básica del reglamento y no admite interpretaciones discrecionales.

"El fútbol, como cualquier otro deporte, se basa en reglas que son el pilar de una competición justa, honesta y transparente", expresó la entidad. Si bien reconoció que algunas disposiciones pueden dar lugar a distintas interpretaciones, remarcó que "en este caso, no" ocurre esa situación.

Además, sostuvo que "la suspensión automática de un mínimo de un partido tras recibir una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un órgano competente para aplicarse".

UEFA statement on the Balogun case: https://t.co/9LQDx8waKe — UEFA (@UEFA) July 6, 2026

La UEFA advirtió por un precedente malo para el torneo

En el comunicado, la UEFA manifestó su preocupación por el impacto que la decisión puede tener en el desarrollo del Mundial y en futuras situaciones similares.

"Cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego se pone en juego y la credibilidad de una competición se ve socavada", afirmó.

También señaló que la resolución crea un antecedente que obligará a aplicar el mismo criterio en casos similares durante el resto del campeonato.

"Inaudito, incomprensible e injustificable", dijo la UEFA contra la FIFA por el caso Balogun

"Dicha decisión sienta un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares requerirán a partir de ahora un trato idéntico, en detrimento de la competición", advirtió.

El organismo concluyó el documento con otra fuerte crítica: "El fútbol es el deporte más querido del mundo porque es un juego hermoso, y goza de confianza porque se juega en todas partes con las mismas leyes".

Y agregó: "Un torneo nunca es un hecho aislado por completo y, si el torneo en cuestión es la Copa del Mundo, tiene el poder de generar consecuencias positivas o negativas en el juego en su conjunto. Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan inaudita, incomprensible e injustificable".

La decisión de la FIFA a favor de Balogun y EE.UU.

La controversia se originó luego de que la FIFA resolviera dejar sin efecto, de manera provisoria, la sanción que recaía sobre Balogun.

El delantero estadounidense había sido expulsado el miércoles pasado durante el encuentro de 16avos de final frente a Bosnia-Herzegovina, cuando el árbitro revisó mediante VAR un pisotón sobre Tarik Muharemovic y le mostró la tarjeta roja directa.

En condiciones normales, esa expulsión implicaba una suspensión automática para el siguiente compromiso de Estados Unidos.

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Sin embargo, la FIFA decidió aplicar de oficio el artículo 27 de su Código Disciplinario, una disposición que faculta al Comité Disciplinario a suspender la ejecución de una sanción previamente impuesta, permitiendo así que Balogun quede habilitado para enfrentar a Bélgica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró en redes sociales la decisión y expresó su agradecimiento a la FIFA "por hacer lo correcto" y revertir lo que consideró "una gran injusticia".

Bélgica también rechazó la medida de FIFA a favor de EE.UU.

La decisión también generó rechazo en la Federación Belga de Fútbol, que expresó su sorpresa por la resolución y recordó que el artículo 66.4 del Código Disciplinario de la FIFA establece que toda expulsión con tarjeta roja implica automáticamente la suspensión para el siguiente partido.

La entidad belga sostuvo además que la medida contradice el Reglamento de la Copa Mundial 2026. En ese sentido, citó el artículo 10.5, que establece: "Si un jugador o un oficial del equipo es expulsado como resultado de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), será suspendido automáticamente del siguiente partido de su equipo. Además, podrían imponerse sanciones adicionales".