6 de julio de 2026 - 09:23

Mientras Messi se prepara para Egipto, Antonela Roccuzzo llamó la atención con un mensaje dedicado a la novia de Cristiano Ronaldo

La rosarina mostró en Instagram un regalo de Mimoa, la marca fundada por Georgina Rodríguez, y le dedicó un mensaje de agradecimiento.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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La rosarina compartió en sus historias de Instagram una caja con prendas de Mimoa, la marca creada por Georgina, y acompañó la publicación con un mensaje directo: “Muchas gracias @georginagio. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”.

El movimiento fue leído como un guiño público entre dos figuras asociadas a los futbolistas más influyentes de las últimas décadas.

Qué mostró Antonela Roccuzzo en su historia

En la imagen publicada por Antonela se observa una caja rosa de Mimoa con prendas dobladas, etiquetas de la marca y una tarjeta. La historia incluye el usuario de Georgina Rodríguez y un mensaje de agradecimiento.

La frase no fue extensa, pero alcanzó para generar repercusión. El texto combinó reconocimiento personal y apoyo al lanzamiento: “Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”.

El detalle no pasó desapercibido porque Antonela suele mantener una presencia medida en redes sociales. Sus publicaciones vinculadas con moda, familia y deporte suelen generar alto impacto, especialmente durante competencias internacionales.

Qué es Mimoa, la marca que lanzó Georgina Rodríguez

Mimoa es una firma de ropa asociada al universo del loungewear, activewear y prendas cómodas de uso diario. La marca fue presentada por Georgina Rodríguez durante el Mundial 2026 y rápidamente comenzó a circular en redes por su vínculo con la propia imagen pública de la modelo e influencer.

La cuenta oficial de Mimoa se presenta como una marca fundada por @georginagio y disponible para compra online. Medios especializados describieron el proyecto como una nueva etapa empresarial de Georgina, con prendas pensadas para combinar comodidad, entrenamiento y estilo.

No es la primera vez que aparece buena onda entre ellas

Aunque Messi y Cristiano fueron presentados durante años como rivales deportivos, las interacciones públicas entre sus parejas no siguen necesariamente esa lógica. En distintas ocasiones, Georgina y Antonela fueron observadas por los usuarios a partir de likes, comentarios o gestos en Instagram.

En 2023, por ejemplo, Georgina elogió una publicación de Antonela durante los premios Laureus con un comentario breve que también generó repercusión entre fanáticos.

La novedad ahora es que el gesto ocurre en sentido inverso y alrededor de un emprendimiento propio de Georgina. Antonela no solo mencionó a la influencer, sino que mostró productos de su marca y le deseó éxito públicamente.

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