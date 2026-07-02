Mundial 2026: Lionel Scaloni y Rodrigo De Paul palpitaron el cruce con Cabo Verde

Lionel Scaloni y Rodrigo De Paul hablaron en la conferencia de prensa previa al duelo frente a Cabo Verde, previsto para este viernes desde las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami. Ambos destacaron el presente de la Selección, el respeto por el rival y la ilusión de seguir avanzando en el Mundial 2026.

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El mediocampista aseguró que el plantel mantiene intacta la ambición de volver a conquistar el título: "Tenemos las mismas ganas que en Qatar. La ilusión será igual y, si lo logramos, la felicidad también. Ser campeones nos dio experiencia, pero la vida sigue y hay cosas más importantes que el fútbol".

Sobre Cabo Verde, destacó que será un rival incómodo : "Sacó resultados importantes, defiende muy bien y tiene jugadores rápidos. Habrá que tener paciencia y estar atentos".

Consultado por Lionel Messi y la posibilidad de que esté disputando sus últimos partidos mundialistas, evitó hacer especulaciones: "No sabemos cuántos partidos le quedan. Hay que disfrutarlo todos los días y no hacer futurología".

También remarcó que la experiencia acumulada en instancias decisivas puede ser un punto a favor, aunque aclaró que cada partido es diferente: "La experiencia ayuda a manejar las emociones, pero cada definición es distinta".

Lionel Scaloni comparte con Rodrigo De Paul la conferencia de prensa previa al gran duelo de 16avos de final. Gentileza

Sobre el rol que hoy ocupa dentro del plantel, reconoció: "Me siento importante por los años y los partidos. Intento transmitir mi experiencia a un grupo muy serio y responsable".

Además, valoró el trabajo de Lionel Scaloni al frente del seleccionado: "Nos enseñó que antes que futbolistas somos personas. Cuando un entrenador entiende eso, el jugador puede dar mucho más".

Por último, dejó en claro que el único objetivo es el partido frente a Cabo Verde: "Sería un error pensar más allá. Cada vez que nos ponemos la camiseta de Argentina hay que dejarlo todo".

Scaloni destacó a los hinchas

El entrenador aseguró que la Selección llega en buenas condiciones al cruce de eliminación directa: "Estamos bien e ilusionados, pero hay un rival al que respetar. El que pierde se vuelve a casa y lo tenemos muy presente".

Sobre Cabo Verde, destacó el crecimiento que mostró durante el torneo: "No está acá de casualidad. Es un equipo que se defiende bien, tapa los espacios interiores, sale rápido de contra y tiene jugadores de buen pie".

También resaltó el respaldo permanente de los hinchas argentinos: "La gente siempre fue un plus para la Selección. Sentimos ese apoyo como un refuerzo, nunca como una presión".

Messi y su estado físico

Al ser consultado por el estado físico de Lionel Messi, evitó confirmar su presencia desde el arranque: "Imagino que estará, pero dependerá de cómo se dé el partido y de cómo se sienta él. Es muy difícil anticiparlo".

Respecto de la efectividad ofensiva y la distribución de los goles, explicó: "Leo hizo goles y el equipo también generó situaciones. No nos preocupa. Ojalá los goles se repartan entre todos, pero lo importante es que el equipo crea chances. Leo, junto a Lautaro o Julián, es uno de nuestros delanteros".

Lionel Messi será titular en la Selección Argentina ante Cabo Verde. AFA

Consultado por las selecciones que mejor impresión le dejaron en lo que va del Mundial, Scaloni ubicó a varios candidatos entre los principales aspirantes al título: "Francia y Brasil están muy bien. México hizo un gran partido contra Ecuador. Colombia está muy bien, España también, y no hay que olvidarse de Portugal e Inglaterra. Van a estar peleando. Lo de Francia es para tener muy en cuenta".

Por último, opinó sobre las sorpresas que se dieron en la fase de eliminación directa y el impacto del nuevo formato del Mundial: "Al final hay apenas un partido más. Antes a esta altura estaríamos en octavos y ahora en 16avos. No creo que haya cambiado demasiado; simplemente el camino hasta las instancias finales es más largo".