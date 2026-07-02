Ni España ni Uruguay pudieron vencerlo: dónde queda Cabo Verde, el pequeño país que enfrentará a Argentina en el Mundial 2026

El seleccionado africano, debutante absoluto en la Copa del Mundo, enfrentará al equipo de Lionel Scaloni este viernes en Miami tras una histórica clasificación invicta.

Cabo Verde, oficialmente República de Cabo Verde, es un pequeño país insular ubicado en el océano Atlántico, frente a la costa occidental de África. No se trata de una sola isla, sino de un archipiélago formado por 10 islas, de las cuales nueve están habitadas, situado a unos 600 kilómetros de Senegal. Su población ronda los 525 mil habitantes, cifra que lo convierte en uno de los países más pequeños que han disputado una Copa del Mundo.

La Selección Argentina ya tiene rival confirmado para los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Cabo Verde, un pequeño archipiélago africano que irrumpió en la escena internacional con una campaña histórica, enfrentará al conjunto de Lionel Scaloni este viernes 3 de julio en Miami. Es el equipo sensación del certamen.

image ¿Quiénes son los Tiburones Azules y cómo llegaron al Mundial 2026? El equipo, conocido popularmente como los Tiburones Azules, llegó a este Mundial como un debutante absoluto. Bajo la dirección técnica de Pedro Leitão Brito, conocido como Bubista, el seleccionado terminó segundo en el Grupo H tras empatar 0-0 con España, 2-2 ante Uruguay y 0-0 frente a Arabia Saudita. Con tres puntos y sin haber perdido ningún partido, Cabo Verde se convirtió en el país más pequeño por población en alcanzar una fase de eliminación directa.

La identidad del seleccionado se basa en gran medida en jugadores nacidos o criados en la diáspora, especialmente en países como Portugal, Países Bajos y Francia. Esta característica técnica le dio al equipo un "orden táctico, despliegue físico, disciplina defensiva" con deportistas formados en ligas competitivas del fútbol europeo. El conjunto africano buscará mantener su invicto ante la Albiceleste en el Hard Rock Stadium de Miami.

image ¿Cuál es la historia y la cultura de Cabo Verde? La historia de Cabo Verde está marcada por su ubicación estratégica en el Atlántico. Fue colonia de Portugal y declaró su independencia el 5 de julio de 1975, manteniendo el portugués como idioma oficial junto al criollo caboverdiano. En el siglo XV, las islas fueron un punto clave de conexión entre Europa, África y América, y su capital, Praia, se consolidó como el centro administrativo en la isla de Santiago.