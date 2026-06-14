Mundial 2026: Las mejores fotos de los hinchas que ponen color y alegría en tribunas y en los Fans Fest

Sin dudas es una parte importante de lo que genera cada Mundial de Fútbol. Los hinchas se mueven desde distintos rincones del planeta para alentar a sus jugadores. La FIFA debería entregar un premio para esa hinchada, que más mete ganas en cada partido, en la previa y durante cada día que dura la cita panetaria. En esta jornada domincal los seguidores y de Paises Bajos y Curazao se llevaron los aplausos por ser muy creativos.
paises y japon
Aficionados Naranjas presencian con nerviosismo las instancias durante el partido por el grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Japón en el estadio AT&T en Arlington.
EFE/ Kenneth Fernandez
japon y paises
Mundial 2026. Fans de la selección japonesa de fútbol reaccionan durante el partido que Japón sostuvo con Países Bajos en pantallas gigantes instaladas en los denominados "Blue-ing" en la capital Tokio.
EFE/EPA/FRANCK ROBICHON
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Mundial 2026. Seguidores de Ecuador llegan bien temprano para presenciar las acciones entre el seleccionado sudamericano y Costa de Márfil que se disputó en la ciudad de Filadelfia en el ámbito de la FIFA World Cup 2026.
EFE/EPA/SHAWN THEW
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Mundial 2026. Hinchas de Países Bajos animan el partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Japón en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos).
EFE/ Sebastián Mariscal
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Mundial 2026. Seguidores de la selección de Alemania disfrutan al aire libre de las acciones del partido entre Alemania y Curazao en la ciudad de Berlín.
EFE
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Aficionados de Japón animan a sus jugadores, en un partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026, entre Países Bajos y Japón en el estadio AT&T en la ciudad de Arlington.
EFE/ Sebastián Mariscal
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En Houston, Texas, los espectadores hacen la denominada "Ola" durante el partido entre Alemania y Curazao en el marco del Mundial de Fútbol de 2026
EFE/EPA/SAM WASSON
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Mundial 2026. Los fans disfrutan en grupo la previa del partido entre Alemania y Curazao en un Fan Fest ubicado en la ciudad de Atlanta en el Estado de Georgia.
EFE/EPA/RONALD WITTEK
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Mundial 2026. Hinchas de Alemania durante el partido entre su selección y la de Curazao en la ciudad de Houston
EFE/EPA/SAM WASSON
policia y foto
Un policía toma fotografías a los aficionados que llegan este domingo, al partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Japón en el estadio AT&T en Arlington
EFE/ Sebastián Mariscal
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Un aficionado llega montado a caballo este domingo al partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Japón en el estadio AT&T en la ciudad de Arlington
EFE/ Sebastián Mariscal