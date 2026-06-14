Mundial 2026: Las mejores fotos de los hinchas que ponen color y alegría en tribunas y en los Fans Fest

Sin dudas es una parte importante de lo que genera cada Mundial de Fútbol. Los hinchas se mueven desde distintos rincones del planeta para alentar a sus jugadores. La FIFA debería entregar un premio para esa hinchada, que más mete ganas en cada partido, en la previa y durante cada día que dura la cita panetaria. En esta jornada domincal los seguidores y de Paises Bajos y Curazao se llevaron los aplausos por ser muy creativos.