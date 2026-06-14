14 de junio de 2026 - 20:42

Mundial 2026: Las mejores fotos de los hinchas que ponen color y alegría en tribunas y en los Fans Fest

En cada partido que se juega en el Mundial 2026, los seguidores y fanáticos de cada selección que compite llenan los estadios y los alrededores con color, musica y alegría. Los de Países Pajos son uno de los grupos de aficionados más creativos.

Mundial 2026. Los hinchas de Curazao debutaron en los mundiales

Mundial 2026. Los hinchas de Curazao debutaron en los mundiales

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EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Sin dudas es una parte importante de lo que genera cada Mundial de Fútbol. Los hinchas se mueven desde distintos rincones del planeta para alentar a sus jugadores. La FIFA debería entregar un premio para esa hinchada, que más mete ganas en cada partido, en la previa y durante cada día que dura la cita panetaria. En esta jornada domincal los seguidores y de Paises Bajos y Curazao se llevaron los aplausos por ser muy creativos.

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Aficionados Naranjas presencian con nerviosismo las instancias durante el partido por el grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Japón en el estadio AT&T en Arlington.

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Mundial 2026. Fans de la selección japonesa de fútbol reaccionan durante el partido que Japón sostuvo con Países Bajos en pantallas gigantes instaladas en los denominados "Blue-ing" en la capital Tokio.

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Mundial 2026. Hinchas de Países Bajos animan el partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Japón en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos).

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Mundial 2026. Seguidores de la selección de Alemania disfrutan al aire libre de las acciones del partido entre Alemania y Curazao en la ciudad de Berlín.

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Aficionados de Japón animan a sus jugadores, en un partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026, entre Países Bajos y Japón en el estadio AT&T en la ciudad de Arlington.

Aficionados de Japón animan a sus jugadores, en un partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026, entre Países Bajos y Japón en el estadio AT&T en la ciudad de Arlington.

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En Houston, Texas, los espectadores hacen la denominada

En Houston, Texas, los espectadores hacen la denominada "Ola" durante el partido entre Alemania y Curazao en el marco del Mundial de Fútbol de 2026

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Mundial 2026. Los fans disfrutan en grupo la previa del partido entre Alemania y Curazao en un Fan Fest ubicado en la ciudad de Atlanta en el Estado de Georgia.

Mundial 2026. Los fans disfrutan en grupo la previa del partido entre Alemania y Curazao en un Fan Fest ubicado en la ciudad de Atlanta en el Estado de Georgia.

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Mundial 2026. Hinchas de Alemania durante el partido entre su selección y la de Curazao en la ciudad de Houston

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Un policía toma fotografías a los aficionados que llegan este domingo, al partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Japón en el estadio AT&T en Arlington

Un policía toma fotografías a los aficionados que llegan este domingo, al partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Japón en el estadio AT&T en Arlington

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Un aficionado llega montado a caballo este domingo al partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Japón en el estadio AT&T en la ciudad de Arlington

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