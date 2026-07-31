Encuesta revela cómo le iría a Scaloni si salta a la política y cuánto se cree en las teorías sobre la final

A casi dos semanas de la final del Mundial 2026 , una encuesta nacional analizó cómo impactó el desempeño de la Selección Argentina en la opinión pública y encontró datos llamativos sobre la imagen de Lionel Scaloni y cuánto creen los argentinos en las teorías conspirativas que se esparcieron tras la derrota ante España.

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Los resultados surgen de un relevamiento realizado entre el 24 y el 28 de julio por la consultora Reale Dalla Torre , que dirige Martha Reale , sobre una muestra nacional de 1.162 casos .

Además de medir el impacto político del entrenador, el estudio indagó en la confianza que generan las principales figuras de la Selección y en cómo procesaron los argentinos la derrota en la final. Una mayoría sorprendente se inclinó por las teorías conspirativas.

En principio la encuesta midió el nivel de confianza en los principales referentes de la Selección y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, investigado judicialmente.

Scaloni encabezó el ranking con 81,8% de confianza , apenas por encima de Lionel Messi , con 81,5% . Muy por detrás quedó el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia , con apenas 16,8% de confianza y un saldo negativo de imagen.

Encuesta de Reale Dalla Torre sobre la Selección argentina. Gentileza

Consultados sobre qué valores les gustaría trasladar a la política, la respuesta más elegida fue "unir en vez de dividir" (24,8%), seguida por "esfuerzo y mérito" y "trabajo en equipo", ambas con 17,7%.

¿Scaloni podría hacer política?

Uno de los ejes del informe consultó si el entrenador de la Selección podría replicar en la política el liderazgo que construyó en el fútbol. El 41,7% respondió que sí podría trasladarlo con éxito, mientras que el 32% consideró que ese liderazgo funciona únicamente en el deporte. Un 26,3% no tomó posición.

Encuesta de Reale Dalla Torre sobre la Selección argentina. Gentileza

Las credibilidad de las conspiraciones sobre la final

Otro de los resultados que más llamó la atención fue el referido a la derrota de la Selección ante España en la final del Mundial.

El estudio reveló que el 32,1% le otorga mucha credibilidad y el 28,8% bastante credibilidad a las teorías que sostienen que la caída no respondió únicamente a razones deportivas, lo que suma un 60,9% de los encuestados.

En contrapartida, solo el 15% afirmó que la derrota fue exclusivamente deportiva, mientras que un 9,1% no respondió.

Encuesta de Reale Dalla Torre sobre la Selección argentina. Gentileza

La campaña antiargentina

La encuesta también indagó sobre las críticas que recibió Argentina durante y después del Mundial. Allí, el 46,3% consideró que la hostilidad provino de "los que nunca nos quisieron", por rivalidades y resentimientos históricos, mientras que apenas el 8,9% opinó que las críticas fueron, al menos en parte, justificadas.

Conclusiones de la consultora Martha Reale

La consultora Martha Reale, directora de Reale Dalla Torre, analizó las consultas realizadas sobre la Selección y sostuvo que "la medición sobre las versiones de la final arroja uno de los datos más llamativos del estudio: la credibilidad de las teorías no deportivas no es un fenómeno de nicho sino mayoritario (60,9%) y perfectamente transversal".

"No la organiza la grieta —tres puntos de diferencia entre los electorados de Milei y Kicillof, dentro del margen—, no la modera la edad (los mayores, que más finales vieron, son apenas más escépticos: 55,2%) y no la filtra la educación: contra todo estereotipo, el segmento de mayor nivel educativo es el más dispuesto a creer (64,7%)", sostuvo.

"Leída junto a la pregunta por la ola antiargentina —donde domina el "nunca nos quisieron y aprovechan" (46%)—, la conclusión es que el país procesó la derrota como una injusticia, no como un resultado", agrega.

Y concluye: "La Selección, que era el último lugar donde los argentinos se encontraban en el orgullo, hoy los encuentra en la sospecha —y esa bandera de agravio nacional, al no tener dueño partidario, queda disponible para cualquier actor político que sepa levantarla sin partidizarla".