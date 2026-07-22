Encuesta: dos de cada tres mendocinos dicen que "se acabó la paciencia" con la economía

La consultora Demokratia difundió una nueva medición sobre el humor social en los departametnos del Gran Mendoza que refleja un escenario de fuerte pesimismo respecto de la situación económica y de las expectativas sobre el futuro.

Según una encuesta, más del 50% de los mendocinos piden "privatizar totalmente" la empresa Aysam

El estudio, realizado entre el 1 y el 7 de julio mediante 703 entrevistas presenciales en Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú , muestra que la mayoría de los consultados mantiene una evaluación negativa de su economía personal y manifiesta un creciente agotamiento frente a los tiempos de recuperación.

Uno de los principales indicadores del informe señala que el 66,11% de los encuestados considera que "se acabó la paciencia" respecto de la actual situación económica. En contraste, apenas el 5,65% sostiene que los problemas económicos ya están siendo solucionados , mientras que el resto aún otorgaría distintos plazos para observar mejoras.

La percepción de agotamiento atraviesa prácticamente a todas las franjas etarias. Entre los jóvenes de 16 a 30 años, el 68,55% afirma que ya no tiene paciencia . Entre quienes tienen más de 65 años, ese porcentaje asciende al 70,21% , el valor más alto registrado por edad.

El estudio también indagó sobre las expectativas respecto de la economía argentina durante el próximo año. Allí predominan nuevamente las respuestas negativas. El 66,03% considera que dentro de un año el país estará igual de mal , mientras que otro 15,20% cree que estará peor . De esta manera, el 81,23% proyecta un escenario sin mejoras.

En sentido contrario, solo el 17,61% cree que la economía estará igual de bien y apenas el 0,67% considera que estará mejor. Un 0,49% respondió que no sabe o prefirió no contestar.

La consultora también cruzó estos resultados con el nivel educativo de los entrevistados. Entre quienes poseen estudios primarios completos, el 44,91% mantiene expectativas positivas frente al 55,09% que proyecta un escenario negativo.

Sin embargo, el optimismo disminuye marcadamente entre quienes tienen mayor nivel de instrucción: entre quienes completaron la secundaria, el 82,04% tiene expectativas negativas y, entre quienes poseen estudios terciarios o universitarios, ese porcentaje asciende al 84,15%.

Situación económica personal

La encuesta muestra además un deterioro en la percepción sobre la economía familiar. El 73,91% calificó su situación económica como mala, mientras que otro 5,92% la definió como muy mala. En conjunto, el 79,83% mantiene una evaluación negativa de su realidad económica. Solo el 20,17% afirmó atravesar una buena situación económica.

El relevamiento indica que esta percepción negativa aparece en todos los grupos etarios. Entre los jóvenes de 16 a 30 años, el 84,18% considera mala su situación económica. Entre los mayores de 65 años ese porcentaje disminuye levemente hasta el 76,09%, aunque continúa siendo ampliamente mayoritario.

Cómo llegan a fin de mes

Otro de los apartados del informe analiza la situación financiera cotidiana de los hogares. El 40,59% aseguró que llega a fin de mes sin problemas, mientras que el 37,39% afirmó que lo hace de manera ajustada.

Al mismo tiempo, un 15,13% indicó que puede completar el mes gracias a la ayuda de otras personas, el 3,25% manifestó directamente que no le alcanza y solo el 3,64% dijo tener capacidad de ahorro.

Al observar la información por edad aparecen diferencias importantes. Los mayores de 65 años constituyen el grupo con mayores dificultades: el 34,13% reconoce que no logra cubrir todos sus gastos, porcentaje considerablemente superior al registrado entre los jóvenes de 16 a 30 años, donde esa situación alcanza al 5,17%.

La interpretación de la consultora

En el documento que acompaña la encuesta, la consultora dirigida por Nicolás González Perejamo sostiene que el humor social atraviesa un proceso de "desgaste silencioso" que convive con una desaceleración de la inflación, pero con un impacto todavía persistente sobre los ingresos de los hogares.

Según la consultora, el incremento del costo de vida, la actualización de las tarifas de servicios públicos y el aumento de la morosidad en créditos personales y tarjetas de crédito conforman parte del escenario económico que condiciona la vida cotidiana de las familias.

El informe también señala que el Mundial de fútbol funcionó como un elemento capaz de concentrar la atención pública durante las últimas semanas, aunque considera que ese fenómeno no modificó el malestar económico de fondo, sino que únicamente desplazó de manera temporal el eje de la conversación pública.

En ese contexto, Demokratia concluye que los resultados del relevamiento muestran una ciudadanía que continúa manifestando preocupación por su situación económica y que expresa una creciente pérdida de paciencia frente a los tiempos de recuperación.

El informe completo