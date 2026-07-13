Encuesta nacional: cómo se posicionaron los intendentes mendocinos en julio

La disputa entre los intendentes mendocinos volvió a mostrar movimientos en la última encuesta de imagen elaborada por CB Global Data. Matías Stevanato (Maipú) recuperó posiciones frente a Ulpiano Suarez (Ciudad de Mendoza) y volvió a quedar por encima del dirigente radical dentro del ranking nacional de jefes comunales.

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El relevamiento, realizado por la consultora que dirige el analista Cristian Buttié , se llevó adelante entre el 1 y el 4 de julio y contempló la opinión de vecinos de las principales ciudades del país.

En el caso de Mendoza, la medición incluyó a dos intendentes, una particularidad que mantiene a la provincia como la única con más de un jefe comunal evaluado.

Luego de haber perdido el liderazgo en junio, Stevanato logró recuperar terreno y quedó ubicado en el cuarto lugar del ranking nacional. Por su parte, Suarez retrocedió dos posiciones y terminó en el quinto puesto.

El intendente de Maipú volvió a posicionarse por encima de su par capitalino, aunque registró una nueva baja en su nivel de aprobación. Según CB Global Data, Stevanato obtuvo en julio una imagen positiva del 56,9% .

Ese porcentaje se compone de un 26,5% de respuestas que calificaron su gestión como “muy buena” y un 30,4% que la consideró “buena”. En la medición anterior, el dirigente peronista había alcanzado un 57,5% de valoración positiva, luego de haber liderado el ranking en mayo con un 59,6%.

La imagen negativa de Stevanato se ubicó en el 40,3% sobre un total de 537 casos relevados. Dentro de ese grupo, un 21,1% de los consultados respondió que tiene una opinión “muy mala” del intendente, mientras que un 19,2% eligió la categoría “mala”.

El jefe comunal de Maipú quedó detrás de Leonardo Stelatto, intendente de Posadas, quien encabezó el ranking nacional con un 58,5% de imagen positiva; Rossana Chahla, de San Miguel de Tucumán, con 57,3%; y Jorge Jofré, de Formosa Capital, con 57%.

Ulpiano Suarez perdió posiciones

El intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, no pudo sostener la mejora que había registrado en la medición anterior y retrocedió dos lugares en el ranking nacional.

En julio, el dirigente radical obtuvo una imagen positiva del 56,2%, mientras que en junio había alcanzado el 57,7%. De esta manera, quedó apenas por debajo de Stevanato y ocupó el quinto lugar entre los intendentes mejor valorados del país.

La medición sobre el jefe comunal capitalino se realizó sobre 503 casos. Un 31,3% de los consultados evaluó su gestión como “muy buena” y un 24,9% como “buena”.

En tanto, la imagen negativa de Suarez alcanzó el 40,2%, con un crecimiento de casi cuatro puntos respecto de junio, cuando había registrado un 36,8%. Ese porcentaje se divide en un 15,1% de opiniones “muy malas” y un 25,1% de respuestas “malas”. Pese a la baja, el intendente de Capital continúa dentro del grupo de jefes comunales con mejor valoración a nivel nacional.

Los mejores intendentes del país en julio

El ranking de intendentes fue encabezado por Leonardo Stelatto, de Posadas, con 58,5% de imagen positiva. Segundo quedó Rossana Chahla, de San Miguel de Tucumán, con 57,3%, y tercero Jorge Jofré, de Formosa Capital, con 57%.

En el otro extremo, los intendentes con peor valoración fueron Roy Nikisch, de Resistencia, con 32,5%; Armando Molina, de La Rioja Capital, con 32,8%; y Julio Alak, de La Plata, con 33,3%.

En cuanto a las variaciones mensuales, Emiliano Durand, intendente de Salta Capital, fue quien mostró la mayor suba con un crecimiento de 3,4 puntos porcentuales. En sentido contrario, Pablo Grasso, de Río Gallegos, tuvo la mayor caída, con una baja de 2,7 puntos.

El informe completo