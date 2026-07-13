"La banda de los mendocinos": declara hoy Facundo Leal, extitular de ARSAT, por presuntas coimas

El mendocino Facundo Leal, extitular de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) , deberá presentarse este lunes a las 10 ante el Juzgado Federal de San Martín, en Buenos Aires, para prestar declaración indagatoria en el marco de una causa que investiga el presunto cobro de coimas.

La investigación tomó mayor relevancia luego de los allanamientos realizados en propiedades vinculadas al exfuncionario, donde la Justicia secuestró USD 2 millones , además de distintas sustancias ilegales y otros elementos de espionaje que quedaron incorporados al expediente.

Actualmente, Leal permanece detenido con arresto domiciliario , bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal , situación que mantiene desde hace aproximadamente dos meses mientras avanza la causa judicial.

De acuerdo con la investigación, los procedimientos fueron realizados en inmuebles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Mendoza .

Allí, los investigadores encontraron dos millones de dólares cuyo origen se encuentra bajo investigación , además de drogas sintéticas, ketamina, cocaína y equipos utilizados para vigilancia y seguimiento de personas y vehículos.

La causa judicial busca determinar si el exfuncionario habría recibido retornos económicos a cambio de adjudicar servicios de manera directa a una empresa privada, una de las principales hipótesis que analiza la Justicia.

Dinero en efectivo secuestrado en los allanamientos realizados en domicilios vinculados al extitular de ARSAT, Facundo Leal, durante una investigación. Infobae

Por el momento, no está definido cuál será la estrategia que adoptará Leal durante la audiencia de indagatoria. Entre las posibilidades, podría responder preguntas del juez o presentar un escrito elaborado por su defensa. Según trascendió, hasta ahora no mantuvo una actitud colaborativa durante la investigación y, entre otras medidas, se negó a facilitar la contraseña de su teléfono celular.

Facundo Leal estuvo al frente de ARSAT desde 2022 y, posteriormente, asumió también la conducción del ORSNA en junio de 2025. Tras dejar ambos cargos a comienzos de 2026, fue reemplazado por Noelia Ruiz.

En uno de los operativos, efectivos de la Policía Federal encontraron una valija de seguridad marca Panaro que contenía al menos 19 dispositivos especializados en grabación y vigilancia encubierta.

Los objetos de espionaje que encontraron dentro de la valija en la casa de Facundo Leal. La Nación.

Había equipos de registro de audio y video camuflados en objetos de uso cotidiano, como anteojos de sol, una llave de auto, un control remoto, una lapicera y un mouse de computadora. Además, los investigadores hallaron un detector de radiofrecuencia diseñado para localizar cámaras ocultas, micrófonos espía y rastreadores GPS.

También fue secuestrado un mini GPS con capacidad de rastreo satelital y micrófono incorporado, así como un teléfono satelital Iridium 9555, un dispositivo utilizado para comunicaciones en zonas sin cobertura celular convencional gracias a su conexión con una red global de satélites.

Otro de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fue un inhibidor de señal, un aparato capaz de bloquear comunicaciones de telefonía móvil, redes WiFi y sistemas de posicionamiento satelital.

El hallazgo coincide con testimonios que señalan que Leal tenía la costumbre de grabar y filmar reuniones y conversaciones con distintas personas de su entorno. Los investigadores intentan establecer cuál era el destino de ese material y si respondía a intereses personales o de terceros.

Leal en la “banda de los mendocinos”

Dentro de ARSAT, un grupo de funcionarios era identificado informalmente como “la banda de los mendocinos”, debido al origen provincial de varios de sus integrantes.

Uno de los nombres centrales es el mendocino Gerardo Boschin, quien se desempeñó como subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT durante la gestión anterior y posteriormente ocupó otros cargos en empresas estatales. Es decir, ocupó cargos tanto durante la gestión de Alberto Fernández como en el gobierno de Javier Milei.

Según la hipótesis de los investigadores, Boschin habría tenido un papel relevante en los procesos de contratación analizados. La causa sostiene que firmó órdenes de compra vinculadas a distintos servicios contratados entre 2021 y 2024. Serían compras por un total de 1.930.861 dólares y 40.300.000 pesos.

Entre Boschin y los directivos de ALS aparece mencionado Santiago Pando, señalado por la Justicia como un presunto intermediario en las comunicaciones incorporadas al expediente.