El Gobierno habilitó retiros voluntarios para empleados del Instituto de Juegos y Casinos: a quiénes alcanza

El Gobierno provincial reglamentó este viernes el sistema de retiro voluntario para los empleados del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) , una de las herramientas contempladas en la Ley "macro" 9.718 , que habilitó la reorganización del organismo con el objetivo de "alcanzar el equilibrio económico y garantizar su sostenibilidad financiera".

Mientras se debate la Ley de Ciberseguridad, el kirchnerismo presentó su propio proyecto contra el ciberdelito

La medida fue oficializada mediante la Resolución 462 firmada por la titular del IPJyC, Ida López, que establece las condiciones, los requisitos, los plazos y el procedimiento para que el personal de planta permanente pueda solicitar su incorporación al régimen.

La reglamentación llega en un contexto en el que el Gobierno provincial avanza con la reestructuración del Instituto y luego de que el ministro de Hacienda, Víctor Fayad , reconociera que no descarta el cierre de algunas salas de casino si los estudios técnicos así lo aconsejan .

Según la resolución, la adhesión será voluntaria , aunque no implica un derecho automático : cada solicitud deberá ser evaluada y aprobada por el Directorio del Instituto de Juegos y Casinos.

estén sometidos a un procedimiento disciplinario que pueda derivar en cesantía o exoneración;

hayan iniciado su trámite jubilatorio o se encuentren a 18 meses o menos de cumplir los requisitos para hacerlo;

de cumplir los requisitos para hacerlo; ya hayan presentado su renuncia al cargo.

El plazo general para adherirse al régimen se extenderá hasta el 1 de octubre de 2026. En los casos de trabajadores alcanzados por modificaciones o supresión de puestos de trabajo, el plazo será de 30 días corridos desde la notificación correspondiente.

Cómo será la compensación

La reglamentación establece que quienes sean aceptados en el régimen recibirán una compensación indemnizatoria equivalente al 120% de la indemnización prevista en el artículo 17 del Decreto Ley 560/73, tal como dispone la Ley 9.718.

Desde el Instituto señalaron que la fijación de un plazo para adherirse responde a razones presupuestarias y de planificación, ya que busca que las erogaciones se afronten durante el ejercicio fiscal 2026 y permita conocer con anticipación la dotación de personal con la que continuará funcionando el organismo tras el proceso de reorganización.

La resolución también instruye a la Gerencia de Recursos Humanos a difundir el nuevo régimen entre los empleados del Instituto, mientras que la reglamentación entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.

La resolución del Instituto de Juegos y Casinos