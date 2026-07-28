Ampros aceptó la propuesta salarial del Gobierno y ya son once los acuerdos cerrados en paritarias

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) aprobó la propuesta salarial para el segundo semestre.

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) aprobó la última propuesta salarial que le presentó el Gobierno provincial y ya son 11 los acuerdos firmados en la ronda de paritarias para el segundo semestre.

En esta oportunidad, la propuesta mejorada del Gobierno de Mendoza para el segundo semestre del año consiste en un aumento salarial del 7% para agosto y 4% para noviembre, no acumulativo y calculado sobre el básico de junio 2026 para los profesionales de la Salud.

La directora general de Recursos Humanos, Mariana Lima, destacó: “Hoy nos hemos reunido con Ampros y celebramos este acuerdo salarial para este segundo semestre de 2026 para los profesionales de la Salud, que demuestra la voluntad permanente de diálogo desde el Gobierno provincial con las distintas representaciones sindicales de los distintos sectores”.

De esta manera, el gobierno provincial logró 11 acuerdos salariales para la segunda mitad del año con estos sectores:

SUTE, en representación de docentes y celadores

ATE en representación del régimen 5 de la Administración Central, 15 de la sanidad y licenciados en enfermería

Ampros, en representación de profesionales de la salud

Sitravi, en representación del personal de la dirección provincial de vialidad

Fiscalía de Estado

Tribunal de Cuentas

Fondo para la Transformación y el Crecimiento

Instituto de Juegos y Casinos

Funcionarios judiciales Por otro lado, los sectores que restan acordar en estas paritarias son:

Empleados judiciales

Tesorería

Contaduría

Subs de trabajo

Régimen 35 - Ambiente

Régimen 13 - Parque y Ecoparque

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