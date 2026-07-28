28 de julio de 2026 - 13:13

Ampros aceptó la propuesta salarial del Gobierno y ya son once los acuerdos cerrados en paritarias

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) aprobó la propuesta salarial para el segundo semestre.

Ampros aceptó la última propuesta salarial del Gobierno en paritarias. Archivo

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En esta oportunidad, la propuesta mejorada del Gobierno de Mendoza para el segundo semestre del año consiste en un aumento salarial del 7% para agosto y 4% para noviembre, no acumulativo y calculado sobre el básico de junio 2026 para los profesionales de la Salud.

La directora general de Recursos Humanos, Mariana Lima, destacó: “Hoy nos hemos reunido con Ampros y celebramos este acuerdo salarial para este segundo semestre de 2026 para los profesionales de la Salud, que demuestra la voluntad permanente de diálogo desde el Gobierno provincial con las distintas representaciones sindicales de los distintos sectores”.

De esta manera, el gobierno provincial logró 11 acuerdos salariales para la segunda mitad del año con estos sectores:

  • SUTE, en representación de docentes y celadores
  • ATE en representación del régimen 5 de la Administración Central, 15 de la sanidad y licenciados en enfermería
  • Ampros, en representación de profesionales de la salud
  • Sitravi, en representación del personal de la dirección provincial de vialidad
  • Fiscalía de Estado
  • Tribunal de Cuentas
  • Fondo para la Transformación y el Crecimiento
  • Instituto de Juegos y Casinos
  • Funcionarios judiciales

Por otro lado, los sectores que restan acordar en estas paritarias son:

  • Empleados judiciales
  • Tesorería
  • Contaduría
  • Subs de trabajo
  • Régimen 35 - Ambiente
  • Régimen 13 - Parque y Ecoparque
  • Guardaparques

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