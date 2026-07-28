El Senado aprobó el pliego de un nuevo juez para los tribunales penales colegiados de Mendoza

El Senado provincial aprobó el pliego de Mauro Perassi como nuevo juez del Tribunal Penal Colegiado Nº 1.

El Senado aprobó el pliego del juez Mauro Perassi para integrarse al Tribunal Penal Colegiado Nº 1

El Senado de Mendoza aprobó el pliego de un nuevo juez penal propuesto por el gobernador Alfredo Cornejo para el Tribunal Penal Colegiado Nº 1. Se trata de Mauro Perassi, quien había superado la audiencia pública previa con 405 adhesiones y ninguna impugnación la semana pasada.

En una sesión de acuerdo llevada a cabo a tal fin, el cuerpo legislativo procedió a la votación secreta que determinó la aprobación definitiva de la postulación de Perassi, quien quedó designado como juez del Tribunal Penal Colegiado Nº 1.

La ratificación en el recinto de la Cámara Alta concluye el proceso constitucional que tuvo su instancia de consulta ciudadana durante la audiencia pública celebrada la semana pasada. En dicha etapa, la propuesta cosechó un importante respaldo al sumar 405 adhesiones y no registrar ningún tipo de impugnaciones ni objeciones a la idoneidad del postulante.

Con este aval del cuerpo de senadores, Mauro Perassi asumirá formalmente sus funciones al frente del Tribunal Penal Colegiado Nº 1, concluyendo así el trámite legislativo correspondiente para su designación.

Ya son siete jueces designados para Tribunales Penales Colegiados En lo que va del año 2026, el Senado de Mendoza aprobó 7 pliegos de jueces destinados a los Tribunales Penales Colegiados de la provincia. Anteriormente fueron avalados en la sesión del 7 de abril de 2026 otros seis pliegos y oficializados a mediados del mismo mes en el Boletín Oficial:

Primera Circunscripción Judicial Dr. Fernando Federico Martínez (Tribunal Penal Colegiado N.º 2)

Dr. Gabriel Bragagnolo (Tribunal Penal Colegiado N.º 2)

Dr. Juan Manuel Piña González (Tribunal Penal Colegiado N.º 2)

Dra. Eleonora Graciela Antonieta Arenas (Tribunal Penal Colegiado N.º 1) Tercera Circunscripción Judicial (Este) Dr. Ezequiel Vacchelli (Tribunal Penal Colegiado)

Dr. Federico Sebastián Montero (Tribunal Penal Colegiado)