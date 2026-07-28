Cayó el índice de confianza de Milei en medio del operativo reelección: cuánto mide

La gestión de Javier Milei registró en julio un nuevo retroceso en el nivel de confianza ciudadana , según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. El indicador mostró una caída del 6,5% respecto de junio y se ubicó en 1,94 puntos sobre una escala de 0 a 5.

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El relevamiento, realizado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, reflejó así un nuevo descenso luego del leve repunte registrado el mes anterior, cuando el índice había crecido 3,9% frente a mayo. En términos interanuales, la medición acumuló una baja del 21%.

El ICG es elaborado desde noviembre de 2001 y mide mensualmente la percepción de la sociedad sobre el desempeño del Poder Ejecutivo nacional a partir de cinco dimensiones: evaluación general del Gobierno, preocupación por el interés general, eficiencia, honestidad y capacidad para resolver problemas.

El descenso de julio se explicó principalmente por la caída en cuatro de los cinco indicadores que integran el índice. El mayor retroceso correspondió al componente de eficiencia, que disminuyó 15,4% y quedó en 1,79 puntos.

También mostraron bajas la capacidad del Gobierno para resolver problemas, con una caída del 7,3% hasta los 2,28 puntos , y la preocupación por el interés general, que retrocedió 6,9% y alcanzó los 1,51 puntos.

La evaluación general del Gobierno tuvo una variación negativa del 2,5%, con un resultado de 1,64 puntos. En tanto, la dimensión vinculada a la honestidad fue la única que se mantuvo prácticamente estable: registró 2,45 puntos, con una caída marginal del 0,4%.

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Los hombres y los jóvenes concentraron las mayores caídas

El informe también detalló las diferencias según variables demográficas. Entre los hombres, el índice cayó 11,3% en julio y se ubicó en 2,10 puntos. En el caso de las mujeres, en cambio, se registró una leve suba del 2,8%, hasta alcanzar 1,74 puntos.

Por edades, el mayor descenso se observó entre los jóvenes de 18 a 29 años, segmento en el que la confianza disminuyó 23%, hasta los 1,68 puntos.

Entre quienes tienen entre 30 y 49 años, la variación fue prácticamente estable, con un índice de 1,75 puntos y una baja del 0,7%. En el grupo de mayores de 50 años, la caída fue del 7,1%, con un resultado final de 2,07 puntos.

El documento de la Universidad Di Tella señaló que varios de los sectores que registraron los mayores retrocesos en julio habían sido también los que habían mostrado las principales mejoras durante junio.

El Gran Buenos Aires tuvo la mayor baja regional

Al analizar los resultados por ubicación geográfica, el Gran Buenos Aires fue la región con mayor caída durante julio. Allí, el índice disminuyó 10,9% y quedó en 1,63 puntos.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la baja fue del 5,6%, con un valor final de 1,92 puntos. En el interior del país, la reducción fue más moderada: 4,7%, hasta alcanzar los 2,09 puntos, manteniéndose como la zona con mayor nivel de confianza entre las regiones relevadas.

Según el estudio, la evolución regional también mostró diferencias respecto del comportamiento registrado en junio, cuando esos segmentos habían impulsado parte del repunte mensual.

Diferencias según nivel educativo y situación de inseguridad

El relevamiento incorporó además la variable educativa. Entre las personas con nivel primario, el índice tuvo la mayor disminución, con una caída del 24,7% hasta los 1,29 puntos.

Los encuestados con secundaria completa mantuvieron prácticamente el mismo nivel, con 1,90 puntos, mientras que quienes poseen estudios terciarios o universitarios registraron una baja del 7,5%, aunque conservaron el valor más alto dentro de esta categoría, con 2,03 puntos.

En cuanto a la relación entre confianza y experiencias de inseguridad, quienes declararon haber sido víctimas de delitos en los últimos 12 meses registraron una caída del 25,9%, con un índice de 1,56 puntos.

Entre quienes indicaron no haber sufrido hechos delictivos, la variación fue menor: el indicador descendió apenas 1%, hasta los 2,05 puntos.

Las expectativas económicas

El informe también analizó la relación entre expectativas económicas y confianza en el Gobierno. Entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año, el ICG alcanzó los 4,15 puntos, con una suba del 1,8%.

Quienes consideran que la situación permanecerá igual registraron un índice de 2,46 puntos, prácticamente sin cambios respecto del mes anterior. En cambio, entre quienes anticipan un empeoramiento de la economía, la confianza cayó 11,1%, hasta ubicarse en apenas 0,33 puntos.

El promedio de la gestión Milei quedó en su nivel más bajo

En la comparación histórica, el promedio del Índice de Confianza en el Gobierno durante la gestión de Javier Milei descendió a 2,37 puntos, el valor más bajo desde el inicio del mandato.

Como referencia, durante el mismo período de sus respectivas gestiones, Mauricio Macri registró un promedio de 2,27 puntos, mientras que Alberto Fernández alcanzó 1,69 puntos.

Al comparar el mes 31 de cada administración presidencial, el resultado de julio de 2026 (1,94 puntos) quedó por debajo del registrado por Macri en ese mismo momento, que había sido de 2,01 puntos, y del de Néstor Kirchner, con 2,26 puntos.

A su vez, se ubicó por encima de los valores alcanzados por Cristina Fernández de Kirchner durante sus dos mandatos y por Alberto Fernández en ese mismo tramo de gobierno.

El informe detalló que la evolución mensual de 2026 mostró bajas consecutivas durante enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%) y mayo (-1,6%), con una recuperación en junio (+3,9%) y una nueva caída en julio (-6,5%).

La encuesta fue realizada por Poliarquía Consultores entre el 1 y el 16 de julio de 2026. Se relevaron 1.000 casos distribuidos en 39 localidades de más de 10.000 habitantes de todo el país, con un margen de error estándar de ±0,06 puntos para el índice general.

El informe completo