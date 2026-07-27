27 de julio de 2026 - 19:53

El Gobierno de Brasil convocó al embajador argentino tras las críticas de Milei a Lula da Silva: qué pidió

El canciller brasileño Mauro Vieira se reunió con el representante argentino en Brasilia para expresar el rechazo del gobierno de Lula a las declaraciones del presidente argentino. Solicitó respuestas oficiales.

El presidente argentino, Javier Milei y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva

El presidente argentino, Javier Milei y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva

Foto:

Presidencia / NA
El presidente de Brasil, Lula da Silva, junto a su Canciller Mauro Vieira.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, junto a su Canciller Mauro Vieira.

Foto:

Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Leé además

El intendente de Capital, Ulpiano Suárez (UCR). 

Ulpiano Suárez habló del conflicto con Brasil y pidió "responsabilidad política, no solo a Javier Milei"
Milei y Lula, con un saludo fríamente en el G20.

El Gobierno admite la tensión con Brasil, pero descarta un impacto comercial "instalado" por la oposición

La reunión fue solicitada luego de que Milei respaldara públicamente la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (hijo del expresidente) y cuestionara la gestión del actual mandatario brasileño. Además, el presidente argentino afirmó que Brasil enfrenta un “riesgo Lula” de cara a las próximas elecciones.

La medida fue notificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de Viera en medio del “enorme malestar” que generaron los dichos del libertario. Recientemente desde la Casa Rosada admitieron que existe tal tensión, pero descartaron un impacto comercial que la oposición quiso “instalar”.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, junto a su Canciller Mauro Vieira.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, junto a su Canciller Mauro Vieira.

“Lo que decidan, en el corto plazo, en las urnas, sin lugar a dudas, tendrá ramificaciones en las próximas décadas”, afirmó Milei durante su discurso, en donde convocó al pueblo brasileño “a no dejarse robar el futuro” y elegir pensando en las generaciones venideras.

Tras esas declaraciones, el canciller de Brasil decidió llevar a cabo la citada reunión que profundiza la tensión bilateral entre ambos países y marca una nueva escalada en el conflicto diplomático.

Milei redobló sus críticas a Lula

La convocatoria también estuvo motivada por declaraciones formuladas por el mandatario argentino en una entrevista, en la que sostuvo que el Gobierno de Lula habría financiado una campaña internacional para “bajar el precio” de la Argentina.

En una entrevista con Radio Mitre desde el predio de la Sociedad Rural, Milei defendió el rumbo de su política exterior y aseguró que el posicionamiento internacional de su administración generó reacciones de distintos sectores.

"Me alié con Estados Unidos, con Israel, y hoy la Argentina es un faro de la libertad. Por eso todo el ataque y la campaña mediática que hubo, porque estamos siendo el faro de Occidente", sostuvo el Presidente.

Durante la entrevista, el jefe de Estado afirmó que el gobierno brasileño habría financiado parte de una presunta campaña contra la Argentina. "¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil", dijo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lula y Milei siguen en una tensa relación por los insultos del libertario

"Payaso" y pedido de explicaciones: crece el enojo del gobierno de Lula con Milei

Alberto Fernández.

Alberto Fernández apuntó contra Milei por su viaje a Brasil y defendió a Lula

El presidente volvió a confrontar con Lula y habló de una campaña mediática contra la Argentina.

Milei redobló sus críticas a Lula y acusó al gobierno de Brasil de impulsar una campaña anti-Argentina

El presidente argentino, Javier Milei y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio San Martín, sede de la cancillería argentina. (archivo) 

Nueva crisis diplomática: Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina tras los insultos de Milei a Lula