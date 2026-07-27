El Gobierno de Brasil convocó al embajador argentino tras las críticas de Milei a Lula da Silva: qué pidió

El Gobierno de Brasil convocó al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Raimondi, para manifestar su rechazo a las críticas de Javier Milei contra Lula da Silva y el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes . El canciller Mauro Vieira encabezó el encuentro y pidió explicaciones formales.

El Gobierno admite la tensión con Brasil, pero descarta un impacto comercial "instalado" por la oposición

La reunión fue solicitada luego de que Milei respaldara públicamente la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (hijo del expresidente) y cuestionara la gestión del actual mandatario brasileño. Además, el presidente argentino afirmó que Brasil enfrenta un “riesgo Lula” de cara a las próximas elecciones.

La medida fue notificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de Viera en medio del “enorme malestar” que generaron los dichos del libertario. Recientemente desde la Casa Rosada admitieron que existe tal tensión, pero descartaron un impacto comercial que la oposición quiso “instalar”.

“Lo que decidan, en el corto plazo, en las urnas, sin lugar a dudas, tendrá ramificaciones en las próximas décadas” , afirmó Milei durante su discurso, en donde convocó al pueblo brasileño “a no dejarse robar el futuro” y elegir pensando en las generaciones venideras.

Tras esas declaraciones, el canciller de Brasil decidió llevar a cabo la citada reunión que profundiza la tensión bilateral entre ambos países y marca una nueva escalada en el conflicto diplomático.

Milei redobló sus críticas a Lula

La convocatoria también estuvo motivada por declaraciones formuladas por el mandatario argentino en una entrevista, en la que sostuvo que el Gobierno de Lula habría financiado una campaña internacional para “bajar el precio” de la Argentina.

En una entrevista con Radio Mitre desde el predio de la Sociedad Rural, Milei defendió el rumbo de su política exterior y aseguró que el posicionamiento internacional de su administración generó reacciones de distintos sectores.

"Me alié con Estados Unidos, con Israel, y hoy la Argentina es un faro de la libertad. Por eso todo el ataque y la campaña mediática que hubo, porque estamos siendo el faro de Occidente", sostuvo el Presidente.

Durante la entrevista, el jefe de Estado afirmó que el gobierno brasileño habría financiado parte de una presunta campaña contra la Argentina. "¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil", dijo.