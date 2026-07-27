"Payaso" y pedido de explicaciones: crece el enojo del gobierno de Lula con Milei

Milei redobló sus críticas a Lula y acusó al gobierno de Brasil de impulsar una campaña anti-Argentina

Alberto Fernández apuntó contra Milei por su viaje a Brasil y defendió a Lula

Este lunes, el ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan , llamó directamente "payaso" a Milei por sus declaraciones públicas.

“El payaso que es presidente de la Argentina vino a Brasil y habló sobre Brasil , a pesar de que el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho más elevada y su inflación es mucho más alta" , recordó el funcionario de Lula.

"No se puede caer en la narrativa de quienes aseguran que la situación se volverá apocalíptica", expresó Durigan al ser entrevistado por Rádio Jornal.

Más allá de las críticas a la situación de Argentina, el ministro de Hacienda de Brasil admitió que la economía de su país afronta problemas: "No digo que todo esté resuelto. Las altas tasas de interés afectan a todos: agricultores, familias y empresas. Tengo que pagar intereses elevados para refinanciar la deuda; eso realmente me molesta".

Por su parte, el canciller brasileño Mauro Vieira calificó de “graves e inaceptables” los insultos de Milei contra Lula en Brasil.

"Todo este episodio es sumamente grave e inaceptable", dijo Vieira, quien señaló la importancia de "trabajar para lograr el entendimiento entre las naciones, y la diplomacia se basa en eso, en el diálogo".

El canciller brasileño Mauro Vieira junto al presidente Lula da Silva EFE

"Dichas declaraciones fueron críticas y muy agresivas hacia el gobierno brasileño, el pueblo brasileño, las instituciones, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el propio Presidente de la República. Constituyeron una injerencia en los asuntos internos, en los asuntos nacionales", definió el ministro en declaraciones a la cadena Globo.

"Necesitamos explicaciones del gobierno argentino: ¿por qué el presidente de Argentina vino a territorio brasileño para hacer este tipo de declaraciones, tan duras, groseras e inaceptables?", dijo Vieira.

Qué dijo Milei sobre Lula y por qué se desató el escándalo con Brasil

El sábado pasado, Milei estuvo en Brasil para participar en el lanzamiento de la campaña de Flavio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, que peleará en las elecciones presidenciales de octubre.

Milei llamó a los brasileños a respaldar al líder ultraconservador para frenar el avance de Lula da Silva y lo que definió como “los zurdos de mierda”, en una alocución de 25 minutos cargada de definiciones contra el “socialismo latinoamericano”.

Si bien el libertario evitó nombrar a Lula por su nombre de pila, lo llamó "Don Lula", "el zurdo", "ladrón" y "el presidiario", mientras arremetía contra el modelo del Palacio del Planalto.

Entonces, el libertario les pidió a los brasileños un "golpe de timón" en las urnas a futuro.