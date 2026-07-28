28 de julio de 2026 - 07:58

Javier Milei está hoy en Perú para la asunción de Keiko Fujimori

Tal como pasó en Brasil, se mostrará como un referente conservador en la región, al ser acompañado por otros pares.

Javier Milei y Keiko Fujimori

Javier Milei y Keiko Fujimori

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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Milei finalmente se fue a las 20. Una vez que pise suelo peruano, el mandatario nacional mantendrá una reunión bilateral con la flamante presidenta de ese país a las 11 horas de Perú (13.00 de la Argentina).

A las 12.45 (14.45 de la Argentina) se llevará a cabo la jura y toma de mando supremo de Fujimori, en la sede del Congreso de la República, en el marco de las celebraciones por la Independencia del país.

Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori.

En tanto, a las 16.00 (18.00 de la Argentina) se realizará la ceremonia de entrega del grado de Doctor Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres al propio Milei, quien aprovechará la distinción para ofrecer unas palabras de agradecimiento.

El viaje presidencial busca afianzar los vínculos bilaterales con la nueva administración peruana y consolidar la agenda institucional común y conservadora dentro de la región.

También, Milei busca exhibirse como uno de los mayores líderes a nivel mundial y regional de la derecha, en momentos en que la mayoría de los presidentes sudamericanos se encuentran en ese perfil ideológico.

La ceremonia de asunción de Fujimori se perfila como un punto de encuentro clave para diversos mandatarios y referentes políticos conservadores y liberales de América Latina.

Entre los asistentes confirmados se encuentran mandatarios de la región como Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia) y Yamandú Orsi (Uruguay), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras).

Con la toma de posesión ante el Parlamento, Fujimori asume la Jefatura de Estado tras imponerse en el balotaje presidencial.

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