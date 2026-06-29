29 de junio de 2026 - 18:59

Keiko Fujimori ganó la presidencia de Perú por menos de 50.000 votos

La candidata de Fuerza Popular obtuvo el 50,135% de los votos válidos y superó por apenas 49.641 sufragios a Roberto Sánchez, según el escrutinio definitivo de la ONPE.

Con el 50,135% de los votos, Keiko Fujimori fue confirmada como presidenta electa de Perú.

Con el 50,135% de los votos, Keiko Fujimori fue confirmada como presidenta electa de Perú.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó este lunes la victoria de Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, en la segunda vuelta presidencial celebrada el 7 de junio, al concluir el escrutinio del 100% de las actas. La dirigente obtuvo el 50,135% de los votos válidos, frente al 49,865% alcanzado por Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú.

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En términos absolutos, Fujimori reunió 9.223.396 votos, mientras que Sánchez obtuvo 9.173.755, lo que dejó una diferencia de 49.641 sufragios, una de las más estrechas registradas en una elección presidencial peruana. La proclamación oficial por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) está prevista para los próximos días.

Roberto Sánchez - Keiko Fujimori
Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. (archivo)

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. (archivo)

Quién es Keiko Fujimori

Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 50 años, es la líder del partido Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori y de Susana Higuchi. Entre 1994 y 2000 ejerció como primera dama de Perú, luego de que su madre dejara ese rol durante el gobierno de su padre.

Con el actual resultado, Keiko Fujimori alcanzó la Presidencia en su cuarto intento, después de haber perdido las segundas vueltas de 2011, 2016 y 2021, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes y también más polarizantes de la política peruana de las últimas décadas.

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori.

Antes de lograr la Presidencia, Fujimori fue congresista, presidió Fuerza Popular y encabezó durante años la principal fuerza de oposición en Perú. Su carrera estuvo marcada por sucesivas candidaturas presidenciales, una fuerte presencia parlamentaria y diversas investigaciones judiciales, varias de las cuales fueron cerradas o continúan tramitándose conforme a la legislación peruana.

Durante la campaña de 2026 centró su discurso en la seguridad, la estabilidad económica y la reconciliación nacional.

Qué ocurrió tras conocerse el resultado

Luego de finalizar el escrutinio, Fujimori agradeció el respaldo recibido y pidió afrontar una etapa de unidad nacional, mientras que su rival, Roberto Sánchez, rechaza los resultados y denuncia un supuesto fraude, en medio de un escenario de fuerte polarización política

Posteo de Keiko Fujimori
Posteo de Keiko Fujimori tras el escrutinio definitivo de la ONPE.

Posteo de Keiko Fujimori tras el escrutinio definitivo de la ONPE.

Observadores internacionales señalaron que el proceso electoral se desarrolló conforme a los estándares previstos.

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