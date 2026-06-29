Mientras millones de personas siguen el Mundial 2026 en Estados Unidos , volvieron a circular imágenes de conejos silvestres con extrañas estructuras negras alrededor de la boca, los ojos y las orejas. Las protuberancias parecen tentáculos, cuernos o ramas que brotan directamente de sus cabezas.

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Los animales fueron apodados “conejos Frankenstein”, pero su apariencia tiene una explicación veterinaria. Están afectados por el virus del papiloma del conejo de cola de algodón , también llamado virus de Shope.

La infección provoca nódulos oscuros sobre la piel. Algunos permanecen como verrugas compactas, mientras que otros se alargan y forman estructuras rígidas parecidas a cuernos.

Esos crecimientos están compuestos principalmente por queratina, la misma proteína presente en el pelo y las uñas. Por eso pueden adquirir una apariencia dura, ramificada y llamativa.

Conejos con tentáculos que brotan de sus cabezas invaden varios estados de Estados Unidos en pleno Mundial 2026 (3)

La enfermedad fue investigada por el médico estadounidense Richard Shope durante la década de 1930. Sus estudios tuvieron relevancia histórica porque ayudaron a comprender que determinados virus pueden intervenir en el desarrollo de tumores.

Cómo se contagian los conejos

El virus puede trasladarse entre animales mediante picaduras de mosquitos, pulgas y garrapatas. Los conejos silvestres que viven en zonas con gran densidad de población y alta actividad de insectos tienen mayores posibilidades de exposición.

Colorado Parks and Wildlife explica que la mayoría de los ejemplares silvestres logra superar la infección. Con el tiempo, los crecimientos pueden reducirse y desprenderse sin intervención humana.

Conejos con tentáculos que brotan de sus cabezas invaden varios estados de Estados Unidos en pleno Mundial 2026 (2)

El problema aparece cuando las lesiones cubren los ojos, la boca u otras áreas necesarias para alimentarse. En esos casos, el animal puede tener dificultades para ver, comer o beber.

¿Existe algún peligro para las personas?

Las autoridades veterinarias indican que este virus es específico de los conejos. No se transmite a seres humanos, perros, gatos ni ganado, por lo que las imágenes no representan una amenaza directa para la salud pública.

Eso no significa que convenga acercarse. Los animales silvestres pueden defenderse, sufrir estrés al ser manipulados o padecer otras enfermedades no visibles.

Además, existe riesgo de transmisión hacia conejos domésticos, especialmente cuando viven en exteriores y pueden entrar en contacto con ejemplares silvestres o insectos. En mascotas, la enfermedad puede ser más grave y requiere evaluación veterinaria.