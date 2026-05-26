Víctor Fayad no descarta el cierre de salas del Casino de Mendoza y habló del futuro de sus trabajadores

El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad , asistió este martes a la Legislatura provincial para presentar el amplio proyecto de ley impulsado por su cartera, que incluye la disolución del Fondo para la Transformación y el Crecimiento y la reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos .

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La iniciativa también contempla la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones (RIMI) y la liquidación de los activos que integran el patrimonio del ex EFOR , actual Dirección de Administración de Activos de los Ex Bancos Oficiales (DAABO).

El funcionario expuso ante un plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales , Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios y Economía, Energía, Minería e Industrias , presididas por Beatriz Martínez (UCR) , Elisabeth Crescitelli (UCR) y Fernanda Kaufman (LLA) , respectivamente.

Fayad se presentó junto a parte de su equipo, entre ellos la titular de Juegos y Casinos, Ida López , para explicar los alcances de la propuesta y despejar dudas sobre el futuro de los trabajadores de los organismos alcanzados por la reestructuración.

En diálogo con la prensa, sostuvo que la reorganización del Instituto responde a cambios en los hábitos de consumo del juego y a la baja rentabilidad de "algunas unidades de negocio ", agravada por el incendio de la sala de San Martín .

“Todo eso llevó a repensar las distintas estructuras del Instituto de Juegos y Casinos y promover una readecuación de aquellas que hoy le generan ingresos a la provincia, que son recursos que se destinan principalmente al sistema de salud, y eliminar aquellas que ya no los generan”, explicó.

El ministro indicó que aún no está definido qué salas podrían cerrarse, aunque no descartó esa posibilidad. También confirmó que el Gobierno provincial mantiene conversaciones con la Unión del Personal de Juegos y Casinos.

“Naturalmente, cuando el Estado deja de cumplir ciertas funciones o determinadas unidades dejan de tener sentido, el Estatuto del Empleado Público prevé claramente qué hacer en esas situaciones”, señaló.

En ese sentido, explicó que los trabajadores afectados “primero pasan a disponibilidad y luego, eventualmente, pueden rescindirse contratos”.

Fayad puso como ejemplo el caso del llamado juego de paño o juego vivo, que actualmente “con los ingresos que genera no alcanza a cubrir ni siquiera el 30% de sus costos”.

“Eso le quita recursos al Instituto y, en consecuencia, le quita recursos al principal destino de financiamiento que tiene, que es el sistema de salud”, remarcó.

A su vez, aseguró que una parte importante de los trabajadores será relocalizada. “Como va a pasar en el Fondo para la Transformación, la mayoría de los empleados serán reubicados. Algunos optarán por el retiro voluntario y otros pasarán a disponibilidad conforme a lo que establece la normativa vigente”, afirmó.

Cargos vacantes desde el inicio de 2026

Consultado sobre el futuro de los profesionales del Fondo para la Transformación y la posibilidad de que sean incorporados en otros organismos, incluso por fuera del Poder Ejecutivo como la Fiscalía de Estado, Fayad sostuvo que el Estado viene reservando vacantes para avanzar con esa reubicación.

“A pesar de que la planta estatal ha disminuido considerablemente, permanentemente se generan vacantes porque hay gente que se jubila, fallece o cambia de trabajo”, explicó.

En ese marco, detalló que durante enero, febrero y marzo no se cubrió ninguna vacante justamente para evaluar la posibilidad de ocupar esos puestos con personal proveniente de organismos en proceso de reestructuración.

“El caso particular del Fondo tiene la ventaja de que la mayoría de sus empleados son profesionales con muchísima experiencia en administración pública, y varias áreas nos los han solicitado”, indicó.

Según explicó, esos trabajadores podrán cubrir vacantes ya existentes dentro del Estado provincial, mientras que otros podrían optar por el retiro voluntario o quedar en disponibilidad, según cada situación particular.

“La casuística es muy amplia. Ha sido una prioridad atender el tema del recurso humano porque detrás de cada trabajador hay una familia y necesidades concretas”, expresó.

Finalmente, señaló que durante las últimas semanas mantuvieron reuniones con representantes gremiales y con la Dirección de Recursos Humanos para ordenar el proceso. “La idea es diseñar un esquema claro para que cada trabajador entienda y sepa cómo seguirá su situación de aquí en adelante”, concluyó.