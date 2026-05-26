26 de mayo de 2026 - 17:36

Con Caputo y Menem cara a cara, la mesa política de Milei volvió a reunirse en Casa Rosada

El Gobierno libertario activó un encuentro clave, aunque sin Milei, para organizar su estrategia legislativa y avanzar con los próximos proyectos que impulsarán en el Congreso.

La mesa política de Javier Milei se reunió en Casa Rosada en medio de la tensión interna.

La mesa política de Javier Milei se reunió en Casa Rosada en medio de la tensión interna.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La mesa política del Gobierno libertario volvió a reunirse en Casa Rosada apenas un día después de la “foto de unidad” encabezada por Javier Milei. El encuentro estuvo centrado en la estrategia legislativa del oficialismo y en los próximos proyectos que buscarán impulsar en el Congreso durante las próximas semanas, tras el éxito en el Parlamento con las sanciones de las leyes Hojarasca y la modificación de la normativa de Zonas Frías.

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La reunión se extendió durante más de una hora y media en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contó con la presencia de Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem y “Lule" Menem, además de ministros y funcionarios clave. Según trascendió, también se abordó brevemente, y con humor, las diferencias internas entre el asesor presidencial y el titular de la Cámara de Diputados por la reciente disputa en redes sociales.

El tema no fue tratado en la reunión de Gabinete que tuvo lugar el pasado lunes, pero sí se tocó, de manera distendida, durante el intercambio del reducido círculo que designó el mandatario, según expresó uno de los asistentes. Los integrantes de la reunión revelaron, por su parte, que el clima fue distendido, incluso hubo chistes sobre el look de Santiago Caputo en el Tedeum.

De la reunión también participaron los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía), quien regresó a la actividad tras ausentarse del acto del 25 de Mayo por cuadro gripal, donde el arzobispo de Buenos Aires emitió un crítico mensaje contra la situación política actual y Milei prefirió no responder. También estuvieron la senadora Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Debate por la reforma política

Asimismo, estuvo presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que llegó a Balcarce 50 en compañía de su perro Thor, un boyero de Berna. En su rol de intermediario, que ejerce desde su versión de vocero presidencial, el ministro coordinador intentó apaciguar la tensión entre las partes por lo que convocó a la reunión.

Más de una hora se la llevó el debate por la reforma política, una de las claves de la administración libertaria, y el relevamiento en función de los apoyos de los gobernadores. “El 4 de junio si va a ser una importante donde se van a votar algunos de los proyectos que están girando hoy en Senado”, anticipó un funcionario asistente, aunque evitó precisar detalles.

Sin embargo, el temario formal incluyó el debate respecto a los proyectos enviados al Congreso y los plazos para tratarlos. Lo cierto es que en Casa Rosada tienen intenciones de motorizar la agenda legislativa por lo que se prepara para girar nuevas medidas.

En la administración libertaria hay quienes ven con preocupación la pérdida de dinamismo de la gestión que le atribuyen a las diferencias internas, que prometen escalar, pero también a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

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