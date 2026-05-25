Polémica por un mapa económico difundido por Milei: tenía datos falsos y omitía Tucumán y las Malvinas

El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de una controversia en redes sociales luego de compartir un mapa sobre el supuesto crecimiento económico de las provincias argentinas. El mapa contenía errores geográficos, inconsistencias técnicas y datos atribuidos falsamente a una universidad .

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La imagen fue difundida inicialmente por dirigentes y funcionarios cercanos a La Libertad Avanza (LLA) con el objetivo de respaldar el rumbo económico del Gobierno nacional . Además, quienes inicialmente compartieron el posteo remarcaban que la provincia de Buenos Aires aparecía como el único distrito con indicadores negativos.

Sin embargo, la publicación rápidamente generó cuestionamientos debido a que la provincia de Tucumán no figuraba en el mapa , mientras que además se omitían las Islas Malvinas y se observaban deformaciones en la cartografía oficial argentina.

El mapa que compartieron Milei y otros funcionarios sin Tucumán ni las Islas Malvinas, que además fue desmentido por la fuente citada.

La polémica creció cuando el IAE Business School emitió un comunicado oficial para aclarar que el material difundido por referentes oficialistas no había sido realizado por esa institución académica.

El gráfico viralizado incluía una leyenda que mencionaba un supuesto “Informe Económico Mensual marzo 2026” elaborado por el IAE, aunque la entidad negó de manera categórica cualquier vínculo con la publicación.

“El mapa de crecimiento económico provincial que circula en redes sociales y que cita como fuente ‘IAE – Informe Económico Mensual marzo 2026’ no fue elaborado por el IAE ni forma parte de ninguno de nuestros informes”, señalaron desde la institución.

Funcionarios libertarios habían usado el mapa para atacar a la oposición

Antes de la desmentida oficial, distintos referentes vinculados al oficialismo utilizaron el gráfico para cuestionar a gobernadores opositores. A la vez defendían las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Felii_N/status/2058223826207412699&partner=&hide_thread=false Y decían que el RIGI no servía para nada. Ahora a aprobar el Super RIGI así le devolvemos el lugar de potencia a Argentina que se merece.

pic.twitter.com/kHoPJmHlwP — Felipe Núñez (@Felii_N) May 23, 2026

Uno de ellos fue Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo y director del BICE, quien vinculó los resultados económicos del mapa con la adhesión provincial al RIGI. El funcionario sostuvo en redes sociales que las provincias con mejores resultados coincidían con aquellas que acompañaban las políticas económicas del oficialismo.

Fernando Iglesias defendió el gráfico pese a las críticas

El actual embajador argentino en Bélgica, Fernando Iglesias, también se sumó a la difusión del mapa y apuntó contra los gobernadores opositores, a quienes acusó de sostener políticas económicas equivocadas. Pese a las críticas generadas por la publicación y a la aclaración realizada por el IAE Business School, los mensajes publicados por Javier Milei y otros dirigentes oficialistas continuaban visibles en la red social X.

Lejos de retractarse, Iglesias defendió el contenido del mapa con una publicación irónica sobre la desaparición de Tucumán del gráfico y responsabilizó al peronismo por la situación económica de la provincia. La controversia volvió a abrir el debate sobre la circulación de información falsa en redes sociales y el uso político de contenidos sin validación técnica o académica.