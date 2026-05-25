Transformado en LEGO, Milei celebró el 25 de Mayo junto a Belgrano: el video

Con viajes en el tiempo, el Presidente compartió un curioso video hecho con IA para conmemorar la Revolución de Mayo.

Javier Milei junto a Manuel Belgrano en modo LEGO por el 25 de mayo

Javier Milei sorprendió este feriado nacional del 25 de mayo con la publicación de un particular video realizado con inteligencia artificial, en el que aparece junto a Manuel Belgrano transformados en personajes de los juguetes LEGO.

El corto, compartido en Instagram por el Presidente, recrea una escena ambientada en la Cabildo de Buenos Aires durante el 25 de mayo de 1810. Allí, un Belgrano versión LEGO escribe sobre un papel una pregunta simbólica: “¿Cómo se verá la Argentina en el futuro?”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/2058913476743995738?s=20&partner=&hide_thread=false Con viajes en el tiempo, el Presidente compartió un curioso video hecho con IA para conmemorar la Revolución de Mayo.



Nota completa https://t.co/RtXXQyHEg9 pic.twitter.com/Tc6e7ONxA5 — LOS ANDES (@LosAndesDiario) May 25, 2026 A partir de ese momento, el prócer “viaja” a la actualidad y aparece en una Plaza de Mayo colmada de personas con banderas argentinas. En la secuencia también se observa a Milei salir al balcón de la Casa Rosada acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

En el video, el mandatario reconoce a Belgrano, lo invita a ingresar a la sede de Gobierno y luego ambos saludan desde el balcón mientras reciben una ovación de la multitud.

La pieza audiovisual concluye con una frase que funciona como eje político y simbólico del mensaje presidencial: “Siguiendo el camino de los próceres”.