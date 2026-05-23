El FMI respaldó el ajuste de Milei pero advirtió que el modelo aún enfrenta riesgos estructurales para el país

El Fondo Monetario Internacional volvió a respaldar el programa económico impulsado por el presidente Javier Milei tras aprobar la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina por US$20.000 millones . El organismo destacó la magnitud del ajuste fiscal aplicado por el Gobierno, reconoció la desaceleración de la inflación y proyectó un escenario de crecimiento moderado para los próximos años.

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Sin embargo, el informe técnico también dejó una advertencia central: la estabilización inicial no alcanza para garantizar la sostenibilidad del modelo económico en el largo plazo.

El directorio del FMI consideró que el programa logró avances significativos en un período corto, especialmente en materia fiscal. El organismo calificó el ajuste aplicado durante los primeros meses de gestión como “ excepcionalmente grande en comparación internacional ”, en referencia al fuerte recorte del gasto público implementado por la administración libertaria.

Según la evaluación del Fondo, este cambio permitió recuperar parte de la credibilidad macroeconómica perdida durante los últimos años, un factor considerado clave para estabilizar expectativas en una economía atravesada históricamente por ciclos de crisis recurrentes.

Inflación en baja y señales de previsibilidad

El informe también valoró el proceso de desaceleración inflacionaria registrado durante la gestión de Milei. El FMI sostuvo que la baja de la inflación avanzó más rápido que en otros programas de estabilización implementados anteriormente en la Argentina.

De acuerdo con el organismo, la reducción inflacionaria respondió a una combinación de medidas que incluyó la corrección de precios relativos, la eliminación de controles económicos, la flexibilización de restricciones comerciales y financieras y un esquema fiscal más estricto.

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El Fondo además destacó la decisión del Gobierno de respetar contratos y compromisos de deuda, así como el blanqueo de capitales lanzado en 2024 para incentivar el retorno de activos al sistema financiero formal. Para el organismo, esas medidas aportaron señales de previsibilidad institucional y fortalecieron la confianza de los mercados.

Las proyecciones económicas para 2026

En sus estimaciones para el corto plazo, el FMI planteó un escenario moderadamente optimista. El organismo proyectó para 2026 un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3,5%, una inflación anual del 25%, una tasa de desempleo del 7,2% y un superávit fiscal primario equivalente al 1,4% del PBI.

Las cifras reflejan, según el diagnóstico del Fondo, una economía que comenzó un proceso de estabilización luego de la crisis, aunque todavía lejos de consolidar un ciclo de crecimiento sostenido.

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Reservas, dólar y fragilidad externa

Pese al respaldo técnico, el informe marcó varios puntos de preocupación. Uno de los principales focos de alerta es la situación externa y la lenta acumulación de reservas internacionales.

El FMI advirtió que tanto la recomposición de reservas como la recuperación de la demanda de pesos avanzan con mayor lentitud que en otros programas de estabilización. El organismo atribuyó parte de esa situación a la incertidumbre política y financiera que atravesó el país durante 2025.

La advertencia no resulta menor para el organismo, que históricamente vinculó las crisis argentinas con la falta de reservas y las tensiones en el frente externo. Según el informe, la fortaleza del programa económico dependerá en gran medida de la capacidad del país para reconstruir su posición externa y reducir su exposición a shocks financieros.