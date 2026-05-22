Las automotrices celebraron la baja de retenciones a las exportaciones anunciada por Milei

Tras la reducción de retenciones anunciada por el presidente Javier Milei, la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) destacó la decisión del Gobierno de reducir los derechos de exportación para el complejo industrial argentino.

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“La certidumbre en las reglas de juego es una condición indispensable para que las terminales automotrices y los fabricantes locales puedan planificar sus esquemas de producción, exportación e inversión”, afirmó Rodrigo Pérez Graziano , presidente de ADEFA.

El presidente de la entidad destacó que esta medida es el resultado de una agenda de diálogo continuo y mesas de análisis técnico que se venían llevando a cabo de manera directa con el ministro de Economía y el Secretario de industria y Comercio.

En ese sentido, Pérez Graziano expresó un agradecimiento especial a la gestión del ministro y su equipo , así como al esfuerzo conjunto de toda la cadena de valor de la industria y a los equipos técnicos involucrados en el desarrollo de estos consensos.

La industria automotriz argentina, con un marcado perfil exportador, enfrenta desafíos estructurales en materia de competitividad: “La reducción de la carga fiscal sobre las exportaciones representa un estímulo directo para recuperar la competitividad en los mercados regionales y globales en un contexto mundial extremadamente desafiante”, agregó el directivo.

En línea con este alivio fiscal a nivel federal, el directivo remarcó que es de vital importancia que este esfuerzo sea acompañado de igual manera por las provincias y los municipios, mediante la eliminación de Ingresos Brutos (IIBB) y de tasas municipales distorsivas, que restan competitividad a la exportación y ponen en riesgo la sustentabilidad del sector a largo plazo.

Se enfatizó que estas cargas representan actualmente un impacto de hasta un 10 % sobre el valor de exportación de los vehículos producidos en el país, lo que limita severamente las posibilidades de competir internacionalmente y acceder a determinados mercados, dado que la mayoría de los países productores no tributan impuestos en la exportación.

Las claves de la medida

Para dimensionar el impacto de la medida, el titular de ADEFA recordó el peso estratégico y la representatividad estructural que tiene la cadena automotriz en el comercio exterior de la Argentina:

Complejo exportador : se consolida como el 2do complejo industrial exportador de bienes de alto valor agregado del país al mundo.

: se consolida como el 2do complejo industrial exportador de bienes de alto valor agregado del país al mundo. Manufacturas de Origen Industrial (MOI): representa el 48% de las exportaciones totales de MOI de la Argentina.

representa el 48% de las exportaciones totales de MOI de la Argentina. Comercio bilateral: concentra el 70% de las exportaciones industriales con destino a Brasil.

concentra el 70% de las exportaciones industriales con destino a Brasil. PBI industrial: la industria automotriz participa con un 8,4% del total, consolidándose como el 3er sector en el PBI industrial.

la industria automotriz participa con un 8,4% del total, consolidándose como el 3er sector en el PBI industrial. Divisas: el sector genera anualmente USD 9.000 millones en concepto de exportaciones.

el sector genera anualmente USD 9.000 millones en concepto de exportaciones. Producción: 4to Productor Mundial de pick ups livianas.

4to Productor Mundial de pick ups livianas. Empleo Industrial: Participación del 9.8% del total del empleo asalariado.

En este marco, desde ADEFA se reafirmó “el compromiso de continuar trabajando de manera articulada con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, y con la cadena de valor, en la implementación de la agenda definida para promover las inversiones, incrementar la producción, impulsar las exportaciones y fortalecer el mercado interno, con el objetivo de generar empleo formal y de calidad, y contribuir así a la sostenibilidad del sector en el largo plazo”.