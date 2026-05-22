Coviar: El CEM apoyó la eliminación de los aportes obligatorios

El Consejo Empresario Mendocino (CEM) expresó su respaldo a las dispuestas por el Gobierno nacional mediante la Resolución 55/2026, medidas que eliminan, entre otros puntos, las contribuciones obligatorias a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) . A partir de esta decisión, cada empresa podrá definir de manera voluntaria su aporte o no a la Coviar .

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El Gobierno nacional publicó la resolución el 5 de mayo y generó un revuelo en el sector vitivinícola. En este contexto, desde la entidad empresaria consideraron que la medida marca un avance en la reducción de distorsiones y costos que afectan la competitividad del sector privado.

También señalaron que la eliminación de aportes compulsivos a Coviar devuelve a las empresas la libertad de decidir a qué cámaras, instituciones o proyectos sectoriales contribuyen, favoreciendo además una mayor competencia y representatividad.

El CEM también manifestó su apoyo a la política impulsada por el Gobierno nacional y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, orientada a eliminar cargas obligatorias que impactan sobre la actividad productiva. Según remarcaron, es necesario avanzar en esta línea así como en la reducción de gravámenes.

En el comunicado, la organización sostuvo que durante años el sector privado estuvo condicionado por políticas de fuerte intervención estatal, las cuales —afirmaron— no lograron resolver problemas estructurales como la inflación, la falta de crecimiento económico y el aumento de la pobreza.

Además, advirtieron sobre la necesidad de aliviar la presión regulatoria e impositiva que recae sobre las empresas para impulsar el desarrollo y la generación de riqueza. En este contexto, el CEM reafirmó su “compromiso con una Mendoza pujante, integrada al mundo y basada en los principios de la libertad económica”.

Esto, agregaron, alentar medidas desregulatorias, pro-competitividad, proexportaciones y pro-inversión es la manera de devolverle el dinamismo al sector privado argentino.

EConsejo Empresario Mendocino es una asociación civil sin fines de lucro creada en marzo de 1997 que nuclea a empresarios cuyo interés es realizar propuestas que posibiliten el mejoramiento de la vida de la sociedad mendocina en su conjunto.