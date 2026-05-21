El FMI aprobó la revisión del acuerdo y destraba USD 1.000 millones para Argentina

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) firmado con la Argentina. En ese marco habilitó un nuevo desembolso por USD 1.000 millones , que comenzará a enviarse en las próximas horas.

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La decisión representa un nuevo respaldo internacional para el programa económico impulsado por el presidente Javier Milei y el equipo económico encabezado por Luis Caputo.

Desde el organismo señalaron que las reformas fiscales, laborales, comerciales y monetarias implementadas por el Gobierno fortalecieron la estabilidad macroeconómica y mejoraron la capacidad del país para enfrentar escenarios de crisis.

La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, sostuvo que el Gobierno argentino avanzó “con paso firme” en la estabilización económica y en la construcción de una economía más orientada al mercado.

En el comunicado oficial, el Fondo remarcó que las autoridades argentinas lograron avances importantes en materia de desinflación, acumulación de reservas y fortalecimiento del mercado cambiario . Sin embargo, también reconoció que algunas metas no fueron cumplidas completamente.

Javier Milei, Luis Caputo y Kristalina Georgieva / FMI Javier Milei, Kristalina Georgieva y Luis Caputo. (archivo)

“El impulso reformista se ha fortalecido con la aprobación de leyes clave en materia fiscal, comercial y laboral”, indicó el FMI. No obstante, el organismo aclaró que la meta de acumulación de reservas internacionales netas no se alcanzó completamente hacia fines de 2025, aunque valoró las medidas correctivas adoptadas posteriormente por el Gobierno.

El FMI también destacó el desempeño del Banco Central de la República Argentina en el mercado cambiario y elogió el esquema de compra de divisas implementado desde comienzos de año. Según detalló el organismo, la autoridad monetaria acumuló más de USD 8.800 millones en compras durante 2026 y alcanzó 92 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios.

Además, el Fondo pidió profundizar la estrategia de acumulación de reservas y mantener una política de mayor flexibilidad cambiaria para fortalecer la capacidad del país ante eventuales crisis externas.

Advertencias sobre reservas, deuda y gasto público

Aunque respaldó el rumbo económico general, el FMI sostuvo que el programa todavía enfrenta “riesgos elevados” y pidió sostener el ajuste fiscal.

Entre las principales recomendaciones, el organismo reclamó:

Reducir subsidios energéticos.

Contener el gasto discrecional.

Avanzar con reformas tributarias y previsionales.

Fortalecer las cuentas provinciales y municipales.

Profundizar el mercado de capitales local.

También insistió en garantizar un acceso sostenido a los mercados internacionales de deuda para reducir gradualmente la dependencia financiera respecto del propio FMI.

Kristalina Georgieva destacó la reunión con Luis Caputo Kristalina Georgieva junto a Luis Caputo. (archivo) X / @KGeorgieva

El Fondo también pidió mejorar la medición de inflación

En otro tramo del informe, el organismo internacional solicitó mejorar la calidad y transparencia de los datos estadísticos vinculados a la inflación.

La observación aparece meses después de la polémica salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en medio de cuestionamientos sobre la actualización de la canasta utilizada para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El FMI elogió la desregulación económica y la apertura de mercados

Por otra parte, el directorio del organismo también valoró el avance de las políticas de desregulación y apertura económica impulsadas por la administración libertaria. En ese sentido, destacó el crecimiento de la inversión extranjera y pidió seguir fortaleciendo la transparencia institucional, especialmente en áreas vinculadas a privatizaciones, compras públicas y organismos de control.

Finalmente, el FMI consideró que será clave mantener medidas de asistencia focalizada para los sectores más vulnerables, con el objetivo de sostener el respaldo social al programa de reformas.