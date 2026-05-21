21 de mayo de 2026 - 17:50

La actividad económica repuntó y fue de 5,5% en marzo: los sectores que impulsaron la recuperación

El presidente Javier Milei asumió que la actividad económica de Argentina “está volando”. Pesca volvió a liderar el crecimiento, con un suba de 30,9%, según el Indec.

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La actividad económica repuntó en marzo 

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La actividad económica registró una suba de 3,5% en marzo respecto de febrero, según informó el Indec. Con este resultado, el crecimiento interanual alcanzó el 5,5%, mientras que el acumulado de los primeros meses del año se ubicó en 0,4%. “La actividad está volando”, asumió el presidente Javier Milei.

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De los 15 sectores relevados por el organismo nacional, 14 mostraron mejoras en comparación con marzo del año pasado. Los mayores incrementos correspondieron a pesca, con una suba de 30,9%, y agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que avanzó 17,9%.

El informe oficial señaló que el agro fue el rubro con mayor incidencia positiva sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

Indec actividad económica
La actividad económica subió 5,5% interanual en marzo de 2026 y 3,5% con respecto a febrero

La actividad económica subió 5,5% interanual en marzo de 2026 y 3,5% con respecto a febrero

También tuvieron fuerte participación la industria manufacturera, con un crecimiento interanual de 4,6%, y la explotación de minas y canteras, que subió 16,3%.

Entre esos sectores explicaron 2,7 puntos porcentuales del avance total registrado durante marzo. Además, el relevamiento mostró números positivos en intermediación financiera, construcción y transporte y comunicaciones, actividades que también cerraron el mes con variaciones favorables.

Actividad económica: cómo le fue a los demás sectores

La construcción creció 7,6% interanual, mientras que el sector financiero avanzó 8,8%. En tanto, transporte y comunicaciones mostró una mejora de 4,7%, en un escenario donde el Gobierno busca consolidar señales de recuperación económica.

El único rubro que presentó una caída frente al mismo mes de 2025 fue administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social obligatoria. Según el INDEC, esa actividad retrocedió 1,12% y tuvo incidencia negativa sobre el indicador general.

Tras conocerse el informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el nivel de actividad alcanzó un “nuevo máximo histórico” desde junio de 2025. Además, destacó que el componente tendencia-ciclo acumuló 25 meses consecutivos de crecimiento.

Indec actividad económica
Actividad económica: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura fue el sector de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE en marzo de 2026, seguido de Industria manufacturera y Explotación de minas y canteras.

Actividad económica: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura fue el sector de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE en marzo de 2026, seguido de Industria manufacturera y Explotación de minas y canteras.

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