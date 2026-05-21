21 de mayo de 2026 - 14:15

Oficial y confirmado: ARCA reporta a las personas que ingresen o retiren dinero en efectivo del cajero de esta forma

Las entidades financieras deben informar ciertas operaciones cuando superan los montos fijados por el organismo.

e815d135-23da-4601-9d08-375ce21cd688
Por Andrés Aguilera

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene un régimen de información para movimientos financieros relevantes. En el caso de los cajeros automáticos, las operaciones en efectivo pueden ser informadas a ARCA cuando superan determinados umbrales.

Leé además

Los aros de cebollas son perfectos para cualquier picada.

Cómo hacer la receta de los aros de cebollas: el ingrediente secreto le da un sabor único

Por Alejo Zanabria
Cocina de melamina: por qué pasó de moda y cuál es el nuevo mueblo que la reemplaza. 

Los muebles de melamina pasaron de moda: la nueva tendencia en las cocinas para este invierno

Por Sofía Serelli

La clave es entender el alcance: no significa que cualquier extracción o depósito sea investigado ni que sacar efectivo sea ilegal. Lo que existe es una obligación de reporte para bancos y entidades cuando se alcanzan ciertos montos.

Qué operaciones en efectivo se informan

Según la información oficial publicada por el Gobierno, las extracciones en efectivo pasan a informarse desde los $10 millones, tanto para personas físicas como jurídicas.

Ese monto corresponde al total acumulado mensual de extracciones, no necesariamente a una única operación aislada. Puede incluir movimientos realizados por ventanilla, cajero automático u otros medios.

6a1cf14e-1e80-47e6-a96b-2da0268b4261

En el caso de ingresos de dinero, depósitos o acreditaciones, el parámetro general informado para personas físicas es de $50 millones y para personas jurídicas, $30 millones, según los regímenes vigentes.

Los topes diarios de extracción en cajeros

En mayo de 2026, los bancos actualizaron los topes diarios de extracción en cajeros automáticos y recordó los montos que ARCA controla dentro de sus regímenes informativos.

Entre esos parámetros aparece el umbral de $10 millones para extracciones en efectivo y los topes de $50 millones o $30 millones para transferencias, acreditaciones y saldos, según tipo de contribuyente.

Es importante separar dos cosas: una cosa es el límite diario que permite retirar cada banco, y otra distinta es el monto a partir del cual una operación debe ser informada al organismo fiscal.

Superar el monto no implica sanción automática

ARCA aclaró en comunicaciones oficiales que estos cambios no afectan al consumidor común en forma directa: son regímenes informativos que deben cumplir las entidades.

Si un movimiento supera el umbral, la entidad puede informar la operación. Luego, si el organismo lo considera necesario, el contribuyente debe poder justificar el origen de los fondos.

Entre los respaldos habituales pueden aparecer recibos de sueldo, facturas, certificaciones contables, contratos, venta de bienes o documentación bancaria.

Qué conviene revisar antes de mover efectivo

  • Monto mensual acumulado: no mirar solo una operación aislada.
  • Tipo de movimiento: extracción, depósito, acreditación o transferencia.
  • Origen del dinero: guardar comprobantes si se manejan sumas altas.
  • Límite del banco: cada entidad fija topes propios de extracción diaria.
  • Situación fiscal: tener ingresos declarados evita problemas posteriores.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ARCA dejará de apelar a juicios contra jubilados por el pago de Impuesto a las Ganancias

ARCA dejará de apelar a juicios contra jubilados por el pago de Impuesto a las Ganancias

La Justicia investiga a dirigentes de la AFA por una presunta evasión millonaria.

La AFA enfrenta otra denuncia penal por operaciones sospechosas por más de $900 millones

ARCA intensifica los controles sobre las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales.

Declaración jurada de Ganancias y Bienes Personales: los errores que pueden generar multas de ARCA

arca bloqueara todas las cuentas bancarias y tarjetas de credito de los contribuyentes que esten en esta lista

ARCA bloqueará todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de los contribuyentes que estén en esta lista