Declaración jurada de Ganancias y Bienes Personales: los errores que pueden generar multas de ARCA

Presentar la declaración jurada de Ganancias y Bienes Personales requiere precisión en cada dato informado y atención a los requisitos establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . Los errores en presentar la declaración jurada pueden derivar en multas, intimaciones y controles fiscales automáticos.

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Entre los problemas más habituales aparecen las inconsistencias entre lo declarado y la información reportada por bancos, empleadores y tarjetas de crédito. También son frecuentes las presentaciones fuera de término y las deducciones sin respaldo documental, situaciones que suelen complicar el trámite y generar sanciones económicas.

Antes de comenzar con la carga de datos, ARCA exige contar con Clave Fiscal nivel 2 , CUIT o CUIL activos y la habilitación del servicio “Ganancias Personas Humanas” o “Portal Integrado” . Además, resulta indispensable reunir toda la documentación respaldatoria vinculada a ingresos, deducciones y patrimonio.

Los errores en la carga de datos pueden derivar en multas, intimaciones y auditorías fiscales.

Uno de los errores más comunes en la declaración jurada es informar datos incompletos o incorrectos . Muchos contribuyentes omiten ingresos adicionales obtenidos fuera de su actividad principal y eso genera inconsistencias inmediatas cuando el organismo realiza cruces de información con bancos, tarjetas de crédito o empleadores.

Otro problema recurrente es cargar deducciones sin documentación válida que las respalde. Este tipo de inconsistencias suele activar controles automáticos y derivar en requerimientos por parte del fisco.

Los especialistas tributarios también advierten sobre una práctica riesgosa: copiar la declaración jurada de otra persona. Explican que cada contribuyente posee una situación patrimonial distinta y que replicar datos ajenos puede provocar “omisiones graves, inconsistencias y llamados de atención por parte de las autoridades fiscales”.

A esto se suma la presentación fuera de término, una situación frecuente que puede generar multas y complicaciones administrativas posteriores. Los expertos remarcan que esperar hasta el último día para completar el trámite aumenta el riesgo de errores y demoras por saturación del sistema.

Qué recomendaciones dan los especialistas para evitar sanciones de ARCA

Los especialistas en materia tributaria recomiendan revisar cada dato antes de enviar la declaración jurada para asegurar que exista coherencia entre los ingresos declarados, las deducciones informadas y los bienes registrados. Una verificación previa permite reducir riesgos de auditorías y evitar intimaciones posteriores.

También aconsejan mantener organizada toda la documentación respaldatoria durante el año. Tener ordenados comprobantes, resúmenes bancarios, facturas y certificados facilita la carga de información y disminuye la posibilidad de cometer errores al momento de presentar Ganancias y Bienes Personales.

ARCA Especialistas recomiendan revisar ingresos, deducciones y documentación antes de presentar la declaración jurada. Gentileza

Otra recomendación importante es no esperar al vencimiento para iniciar el trámite. En fechas límite suelen producirse demoras y fallas en los sistemas por la alta demanda, lo que puede impedir completar la presentación a tiempo y derivar en penalidades económicas.

Por último, los especialistas sostienen que consultar con un contador matriculado resulta clave en situaciones complejas o cuando existen dudas sobre la normativa vigente. Un asesor fiscal puede detectar inconsistencias antes de la presentación y evitar que un error administrativo termine convirtiéndose en un problema económico con ARCA.