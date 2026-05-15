Aguinaldo de ANSES: fechas confirmadas de cobro en junio para jubilados y pensionados

El pago del aguinaldo de junio 2026 ya está definido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y alcanzará a jubilados y pensionados en todo el país. El Sueldo Anual Complementario se liquidará junto con los haberes habituales, sin necesidad de trámites adicionales.

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En este esquema, el organismo confirmó que el beneficio se acreditará durante el mes de junio , tomando como referencia los haberes actualizados por movilidad. De esta forma, el cálculo del aguinaldo incorpora los aumentos aplicados desde enero y se convierte en un refuerzo clave para los ingresos del semestre.

Según informaron fuentes oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social , el aguinaldo de junio 2026 ya tiene su esquema operativo definido para jubilados y pensionados , con acreditación automática en las cuentas donde se cobran los haberes mensuales.

El depósito se realizará de forma automática en las cuentas habituales sin necesidad de trámites.

En ese sentido, desde el organismo explicaron que este refuerzo económico del aguinaldo no requerirá de trámites presenciales ni gestiones adicionales , ya que se acreditará directamente en las cuentas donde los beneficiarios perciben sus haberes habitualmente.

Además, se remarcó el objetivo central del sistema: brindar previsibilidad financiera en el cierre del semestre. El cálculo del SAC contempla la actualización por movilidad aplicada durante todo el período, lo que impacta directamente en el monto final que recibirán jubilados y pensionados en junio.

¿Cuándo se cobra el aguinaldo ANSES junio 2026?

El pago del aguinaldo de junio 2026 para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social se acredita junto con el haber mensual, según el calendario oficial ya definido.

Las fechas de cobro se organizan de la siguiente manera:

Haberes mínimos, PNC y PUAM: desde el 8 de junio de 2026 , según terminación de DNI.

desde el , según terminación de DNI. Jubilados y pensionados que cobran más que la mínima: entre el 23 y el 29 de junio de 2026 , también por terminación de DNI.

entre el , también por terminación de DNI. El aguinaldo se deposita automáticamente en la misma fecha del haber mensual, sin trámites adicionales.

También se incluye a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), por invalidez, vejez y madres de siete hijos, quienes cobrarán el beneficio de manera automática dentro del mismo esquema operativo.

Desde ANSES recomendaron a los beneficiarios revisar previamente el recibo digital en Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social. En caso de no visualizar el depósito en la fecha correspondiente, se deberá iniciar el reclamo por los canales oficiales o comunicarse al 130.