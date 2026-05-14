Horacio Marín: "YPF va a estar entre las 10 mejores compañías no convencionales del mundo"

Horacio Marín, CEO de YPF, trazó una hoja de ruta ambiciosa para la petrolera estatal: crecer hasta ubicarse entre las principales compañías no convencionales del mundo, avanzar en nuevas energías y ampliar el liderazgo de su red de estaciones con alianzas con grandes compañías como Mc Donalds o Farmacity.

YPF aumenta 1% los combustibles y alarga el congelamiento de precios por 45 días más

Durante una entrevista a Los Andes, en la refinería de Luján de Cuyo el ejecutivo confirmó que invertirán 64 millones en pozos no convencionales en Mendoza. Defendió el rol de los hidrocarburos en la transición energética y aseguró que el offshore argentino podría incluso superar el potencial de Vaca Muerta.

“Para el 2031, los pronósticos indican que YPF va a estar entre las 10 mejores compañías no convencionales del mundo, y quizás entre las 20 más grandes de todo el mundo”, afirmó Marín. Según explicó, el objetivo es que la empresa alcance ganancias “casi siete veces” superiores a las que tenía cuando asumió la conducción de la compañía.

Horacio Marín CEO de YPF durante la entrevista con Los Andes.

Marín también se refirió al avance del Plan Andes, el proceso mediante el cual YPF busca desprenderse de activos convencionales maduros. Confirmó que el cluster Chachahuén estaba recibiendo ofertas esta semana.

Respecto del cluster Malargüe, indicó que las negociaciones continúan con la empresa seleccionada y sostuvo que, una vez cerrados esos acuerdos, prácticamente concluiría la salida de YPF de los campos convencionales mendocinos. Solo quedaría pendiente una sola área en Neuquén, cuya complejidad obliga a seguir negociando con gremios y autoridades provinciales.

Consultado sobre el futuro de Mendoza dentro de la estrategia de la petrolera, Marín señaló que hoy el foco principal está puesto en los pozos de Vaca Muerta "mendocina". La inversión prevista para esa etapa alcanza los 64 millones de dólares.

El CEO explicó que los costos actuales en Mendoza son superiores a los de Neuquén porque todavía falta desarrollar servicios especializados. “Acá salen más caros básicamente porque todavía no están los servicios”, indicó, aunque aclaró que, si los resultados son positivos, las áreas pasarán a formar parte del portfolio de generación de valor de YPF hacia el pico de producción previsto para 2031.

En paralelo, confirmó un fuerte proceso de modernización tecnológica en la refinería de Luján de Cuyo, donde la empresa incorporará inteligencia artificial y sistemas de “digital twins”. Marín explicó que se trata de modelos digitales que replican el funcionamiento real de la planta para optimizar variables operativas en tiempo real y mejorar la eficiencia.

“Lo que hacés es tener una refinería y, al lado, tenerla en digital”, describió. El ejecutivo vinculó esa estrategia con los avances que logró la compañía en refinación durante los últimos dos años. “YPF este año no importó ningún combustible, exportamos a los países limítrofes. Eso es pura productividad”, afirmó.

Offshore, energías renovables y energía nuclear

Marín aseguró que la transición energética no implica abandonar los hidrocarburos y consideró que el mundo comenzó a comprender que todas las fuentes de energía serán necesarias durante las próximas décadas.

“Hoy el mundo se dio cuenta de que se necesitan todas las energías”, afirmó. Según explicó, las energías renovables e hidráulicas todavía representan menos del 10% de la matriz energética primaria mundial, lo que abre una ventana de oportunidad para el desarrollo argentino de Vaca Muerta y del offshore.

En ese sentido, fue más allá y aseguró que el mar argentino podría albergar recursos incluso mayores que los de Vaca Muerta. “Se puede encontrar un Vaca Muerta más grande en el mar argentino, pero hay que encontrarlo primero”, sostuvo.

Dentro de esa estrategia, reconoció que la empresa también analiza el potencial de la energía nuclear y del uranio, un tema especialmente sensible para Mendoza. Sin embargo, aclaró que la apuesta de YPF apunta a esperar el desarrollo de reactores modulares.

“Cuando haya reactores modulares, YPF seguramente evaluará generar data centers o generación de energía”, indicó.

YPF Black, McDonald’s y el negocio del retail

Uno de los anuncios más concretos para Mendoza fue la confirmación de que la provincia tendrá una estación YPF Black, el nuevo formato premium de la compañía. Aunque todavía no está definida la ubicación exacta, Marín adelantó que probablemente se instale en alguna de las estaciones ruteras con mayor volumen de ventas de la provincia.

El ejecutivo explicó que Mendoza concentra dos de las estaciones de servicio de mayor facturación del país: la de Eloy Guerrero, en la zona Este, y la de Red Mercosur, en Luján de Cuyo. Según detalló, ese desempeño está impulsado por el flujo constante de vehículos provenientes de Chile y por la importancia estratégica de los corredores logísticos internacionales.

“Cuanto más autos pasan, más posibilidad de venta hay”, explicó. Incluso detalló que la empresa mide mediante inteligencia artificial qué porcentaje de vehículos que circulan ingresa finalmente a cargar combustible.

Marín confirmó además que YPF avanza en acuerdos con McDonald's para incorporar locales en estaciones de servicio. Aunque reconoció que aún existen cuestiones laborales por resolver, aseguró que ya hay ubicaciones definidas para los primeros desembarcos.

“El marketing ya está siendo impresionante: desde que empecé a hablar de McDonald's, aumentó 50% la venta de hamburguesas de YPF”, aseguró.

La estrategia también incluye el formato Refi Plus, orientado a estaciones más automatizadas y ubicadas en corredores alejados. Allí, la empresa analiza incorporar farmacias bajo acuerdos con cadenas como Farmacity.

“La idea es que, sea Farmacity u otra marca, en el modelo Refi Plus haya una farmacia”, explicó.