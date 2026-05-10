10 de mayo de 2026 - 15:34

Impulsada por Vaca Muerta, YPF alcanzó cifras históricas en el inicio de 2026

El Gobierno nacional celebró el balance financiero de YPF y aseguró que se trata del “mejor primer trimestre” en la historia de la petrolera estatal.

YPF superó los 205.000 barriles diarios de petróleo no convencional en el comienzo de 2026. (foto archivo)

YPF superó los 205.000 barriles diarios de petróleo no convencional en el comienzo de 2026. (foto archivo)

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La petrolera estatal YPF presentó resultados récord durante el primer trimestre de 2026. El registro generó un fuerte entusiasmo dentro del Gobierno nacional, que calificó el desempeño financiero de la compañía como un hecho “sin precedentes”.

Leé además

Juicio de YPF: los demandantes solicitaron una revisión del fallo

Caso YPF: el fondo demandante pide una revisión excepcional del fallo que favoreció a la Argentina

Por Redacción Economía
tras el congelamiento de precios, ypf define el lunes el nuevo esquema de subas en los combustibles

Tras el congelamiento de precios, YPF define el lunes el nuevo esquema de subas en los combustibles

Por Redacción Economía

Según los datos difundidos oficialmente, la empresa logró una mejora interanual del 28% respecto del mismo período de 2025, apoyada en una estrategia centrada en la eficiencia operativa, la rentabilidad y la expansión de la producción no convencional.

Vaca Muerta impulsó el crecimiento de YPF

El principal motor del crecimiento fue Vaca Muerta, donde la petrolera concentró el 78% de sus inversiones de capital. Gracias a esa política, la compañía alcanzó una producción récord de 205.000 barriles diarios de petróleo shale, uno de los niveles más altos de su historia reciente.

Además, YPF consolidó un EBITDA ajustado —indicador que mide ganancias antes de impuestos y depreciaciones— de US$1.594 millones durante el período analizado.

Desde la empresa destacaron también la mejora en la liquidez y el fortalecimiento del flujo de caja. Esos factores permitieron avanzar en el saneamiento del perfil de deuda y reforzar la capacidad financiera para futuros proyectos de exportación energética.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RespOficial_Arg/status/2053493681710096461&partner=&hide_thread=false

El Gobierno vinculó los resultados con la política económica de Milei

Desde el oficialismo atribuyeron el desempeño de la petrolera a las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei y a la conducción de Horacio Marín. Según remarcaron, la decisión de liberar presiones sobre los precios internos y priorizar yacimientos no convencionales de alta productividad permitió mejorar la competitividad de la compañía.

En ese contexto, el Gobierno aseguró que YPF logró “el mejor primer trimestre de su historia”. Además destacó el rol del sector energético como uno de los principales pilares del superávit comercial argentino.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La refinería de YPF en Luján de Cuyo producirá un combustible especialmente diseñado para la minería que se distribuidrá a partir de agosto.

Minería: YPF abastecerá a la industria minera desde Mendoza

Petróleo: Cornejo resaltó que habrá cinco nuevas perforaciones en Vaca Muerta

Petróleo: Cornejo resaltó que habrá cinco nuevas perforaciones en Vaca Muerta

El boom del delivery convive con una fuerte pérdida del poder de compra.

Crece el delivery en Argentina, pero cayó el poder de compra

Por Redacción Economía
El revelamiento de la CAME advirtió otra caída de las ventas minoristas pyme.

Las ventas minoristas pyme volvieron a caer un 3,2% interanual en abril: qué opinan los comerciantes

Por Redacción Economía