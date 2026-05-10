Impulsada por Vaca Muerta, YPF alcanzó cifras históricas en el inicio de 2026

La petrolera estatal YPF presentó resultados récord durante el primer trimestre de 2026. El registro generó un fuerte entusiasmo dentro del Gobierno nacional, que calificó el desempeño financiero de la compañía como un hecho “sin precedentes” .

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Según los datos difundidos oficialmente, la empresa logró una mejora interanual del 28% respecto del mismo período de 2025 , apoyada en una estrategia centrada en la eficiencia operativa, la rentabilidad y la expansión de la producción no convencional.

El principal motor del crecimiento fue Vaca Muerta, donde la petrolera concentró el 78% de sus inversiones de capital. Gracias a esa política, la compañía alcanzó una producción récord de 205.000 barriles diarios de petróleo shale , uno de los niveles más altos de su historia reciente.

Además, YPF consolidó un EBITDA ajustado —indicador que mide ganancias antes de impuestos y depreciaciones— de US$1.594 millones durante el período analizado.

Desde la empresa destacaron también la mejora en la liquidez y el fortalecimiento del flujo de caja . Esos factores permitieron avanzar en el saneamiento del perfil de deuda y reforzar la capacidad financiera para futuros proyectos de exportación energética.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RespOficial_Arg/status/2053493681710096461&partner=&hide_thread=false YPF ARRANCÓ 2026 CON EL MEJOR PRIMER TRIMESTRE DE SU HISTORIA



Gracias a las reformas económicas impulsadas por el Presidente Javier Milei, y la destacable gestión de Horacio Marín al frente de la compañía, YPF superó los 200.000 barriles diarios de producción shale y registró un… pic.twitter.com/yD0sJOergj — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) May 10, 2026

El Gobierno vinculó los resultados con la política económica de Milei

Desde el oficialismo atribuyeron el desempeño de la petrolera a las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei y a la conducción de Horacio Marín. Según remarcaron, la decisión de liberar presiones sobre los precios internos y priorizar yacimientos no convencionales de alta productividad permitió mejorar la competitividad de la compañía.

En ese contexto, el Gobierno aseguró que YPF logró “el mejor primer trimestre de su historia”. Además destacó el rol del sector energético como uno de los principales pilares del superávit comercial argentino.