Petróleo: Cornejo resaltó que habrá cinco nuevas perforaciones en Vaca Muerta

El discurso del gobernador Alfredo Cornejo puso énfasis en las medidas que su Gobierno ha desarrollado y seguirá implementando para dar un impulso a la economía provincial. En lo que se refiere al petróleo , detalló acciones para apalancar tanto la producción en las áreas convencionales como en la Vaca Muerta mendocina .

No para: el barril de petróleo alcanzó su precio más alto desde el 2022

Petróleo: Cornejo anunció que enviará a Legislatura un proyecto de actualización de la ley de hidrocarburos

Lo novedoso es que las inversiones previstas por las empresas se adelantan : YPF avanzará con un pozo adicional por fuera de sus compromisos iniciales y, además, comenzará ahora la ejecución de dos pozos que tenía plazo de realizar hasta 2028; mientras que la UTE Quintana–TSB anticipará para 2026 dos pozos previstos originalmente para 2027.

“El otro punto de apoyo para crear futuro es la gestión de hidrocarburos que estamos llevando adelante”, precisó el gobernador en su discurso. Y anunció el pronto envío a Legislatura de un proyecto para actualizar la ley de hidrocarburos.

Pero también subrayó que dos empresas ejecutarán potentes inversiones en la Vaca Muerta mendocina este año . “Hoy vengo a anunciarles que ambas empresas (YPF y la UTE Quintana-TSB) ejecutarán un ambicioso plan en 2026, con un pool de perforaciones, mediante cinco pozos , que permitirán seguir validando el potencial de la Vaca Muerta mendocina”, indicó.

Señaló que “la Vaca Muerta mendocina ha dejado de ser expectativa geológica para convertirse en una oportunidad concreta, creciente y estratégica”. Y recordó que YPF obtuvo resultados positivos en los dos pozos perforados y que la UTE Quintana–TSB volvió a ejecutar estudios específicos, que permitieron seguir comprobando el potencial de la formación.

Alfredo Cornejo El gobernador Alfredo Cornejo anunció, con respecto al petróleo, que se adelantan las inversiones previstas por dos empresas en Vaca Muerta

Nuevas inversiones

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente resaltaron que “este adelantamiento de inversiones constituye una señal totalmente positiva para la provincia. No solo demuestra que las empresas están cumpliendo sus compromisos y acelerando decisiones de inversión en función de los resultados obtenidos, sino también que Mendoza ofrece un marco de seguridad jurídica, reglas claras, previsibilidad y ventajas concretas para el desarrollo de proyectos”.

Asimismo, celebraron que el ecosistema institucional está favoreciendo que las inversiones se materialicen en actividad real, “con más pozos, más conocimiento técnico, mayor dinamismo exploratorio y un paso decisivo para consolidar el desarrollo no convencional como uno de los ejes estratégicos del futuro hidrocarburífero provincial”.

YPF anunció producción récord en Vaca Muerta Vaca Muerta

YPF adelantó los plazos

En diciembre del año pasado, YPF confirmó que iba a realizar dos nuevas perforaciones en la formación de Vaca Muerta en el sur de Malargüe. Esto, después de que los dos primeros pozos, en el Paso Bardas Norte y CN-VII, arrojaran resultados alentadores.

Los dos nuevos pozos se realizarán en el flanco norte de la zona CN-VIIA, lo que implica que extiende el área de exploración. Se trata de dos perforaciones con tres ramas horizontales de 2.500 metros y 23 etapas de fractura, lo que representa un estándar elevado para lo que se está haciendo en el corazón de Vaca Muerta.

Sin embargo, el compromiso establecía que tenía plazo para realizarlos hasta 2028, pero adelantó la fecha y los hará este año. Además, avanzará con un pozo adicional que no estaba contemplado en ese acuerdo.

La UTE Quintana-TSB también acelera

Además, la UTE Quintana–TSB, que se hizo cargo del clúster Mendoza Sur, incluido en el Plan Andes 1 -por el que YPF se retiró de las áreas maduras-, asumió el c ompromiso de hacer una sísmica 2D y 3D, y un piloto de no convencional en la zona de Cañadón Amarillo, también colindante a CN-VII y a Paso Bardas Norte.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, comentó recientemente que la empresa terminó la sísmica 3D y está centralizando la información existente del área, para poder analizarla, realizar el análisis geológico y definir las locaciones para planificar futuras perforaciones con dos ramas laterales de 1.500 metros.

Según informaron desde el Ministerio de Ambiente y Energía, la UTE Quintana–TSB tenía previsto realizar estos pozos en 2027, pero aceleró los plazos y los concretará este año.