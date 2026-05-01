Alfredo Cornejo en la apertura de sesiones: confirmó la eliminación del FTyC

El gobernador Alfredo Cornejo anunció este 1° de mayo, en la apertura de sesiones legislativas, un cambio de fondo en el esquema de financiamiento productivo de Mendoza. La iniciativa contempla la eliminación del Fondo para la Transformación y el Crecimiento y la creación de un nuevo organismo orientado a mejorar el acceso al crédito.

El mensaje se dio en el acto institucional que marca el inicio del período legislativo, donde el mandatario expuso el estado de la provincia y delineó las principales políticas de su gestión. Con eje en el orden fiscal , la inversión pública y el impulso al sector privado, defendió el rumbo económico local en un contexto nacional de transformación.

La medida implica el cierre de una herramienta histórica y su reemplazo por un esquema que busca facilitar el financiamiento a pymes a través del sistema financiero, en línea con una redefinición del rol del Estado.

En ese marco, Alfredo Cornejo confirmó el envío de la iniciativa: “Se enviará un proyecto de ley que elimina el fondo para la transformación y crea la dirección de financiamiento productivo” , marcando un giro central en la política económica provincial y en la forma en que se canaliza el crédito hacia el sector privado.

El Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) tiene su origen en una disputa clave entre la Provincia y la Nación. Durante la década del ’80, Mendoza reclamó por regalías hidrocarburíferas mal liquidadas y obtuvo un fallo favorable que le permitió acceder a una suma millonaria. Ese punto de partida marcaría el nacimiento de una de las principales herramientas de financiamiento productivo local.

En 1993, durante el gobierno de Rodolfo Gabrielli, mediante la Ley 6069, se definió el destino de la mayor parte de esos recursos: unos 617 millones de dólares fueron asignados a la creación de un fondo orientado a financiar a empresas locales. La decisión respondió a una lógica estratégica: transformar un ingreso extraordinario en un instrumento de desarrollo sostenido.

A lo largo de su historia, el organismo se consolidó como la única entidad financiera de origen provincial, alcanzando hitos como los $77 millones otorgados al sector privado en 2004 y una participación del 10% en el financiamiento empresarial en 2011. Con el tiempo, amplió su capacidad prestable, superando los $900 millones en 2017 y logrando récords como los $406,92 millones en créditos aprobados en 2013 y más de $1.023 millones en 2018.

Fondo para la Transformación y el Crecimiento: duplican préstamos a pymes y productores Fondo para la Transformación y el Crecimiento, daba préstamos a pymes y empresas.

En este contexto, el gobernador justificó el cambio en el rol estatal dentro de un sistema financiero más amplio: “En un sistema financiero con mayor capacidad, el rol del estado debe ser facilitar el acceso al crédito y no reemplazarlo”. Además, detalló que la nueva estrategia incluirá herramientas como subsidios de tasa y ampliación de garantías, al señalar que “se van a utilizar 2 herramientas de probada efectividad” para que “más pymes puedan completar proyectos de inversión en mejores condiciones financieras”.

Orden fiscal, obra pública y contexto económico

Durante la apertura de sesiones, Alfredo Cornejo también dedicó parte de su mensaje a defender el orden fiscal como base de la gestión y del crecimiento económico. “Tenemos una administración ordenada producto de haber hecho las cosas bien a tiempo”, afirmó, al tiempo que vinculó ese equilibrio con la posibilidad de sostener la inversión y los servicios públicos.

En ese marco, destacó el peso de la obra pública, al señalar que “la obra pública provincial alcanza el 14,5% del total de los gastos, un récord”, incluso en un contexto de fuerte caída de la construcción a nivel nacional. A su vez, remarcó la política de alivio impositivo: “La presión fiscal continúa su sendero de baja”, con devolución de recursos a contribuyentes y reducción de cargas en sectores productivos.

El gobernador también hizo referencia al escenario nacional y al rumbo económico. “Argentina asiste a un cambio de modelo que Mendoza tiene orgullosamente acompañando”, sostuvo, al destacar la importancia de la estabilidad macroeconómica para recuperar la inversión y la confianza.

Finalmente, reconoció el impacto social del contexto actual y puso el foco en la ciudadanía: “El esfuerzo de la gente está siendo enorme”, afirmó, y remarcó que ese esfuerzo “tiene que ser el punto de partida de cada decisión”, en medio de una transición económica que, según indicó, afecta a un tejido social golpeado por is recurrentes.