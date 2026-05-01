Apertura de sesiones: las palabras más repetidas y el "aplausómetro" en los discursos de Cornejo

El gobernador Alfredo Cornejo encabezará este viernes su séptima apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura de Mendoza, a diez años de su primera intervención ante la Asamblea Legislativa .

Será el tercer discurso de su actual mandato y se dará en un contexto atravesado por definiciones políticas, la relación con la Nación y la necesidad de mostrar resultados concretos de gestión.

En Casa de Gobierno anticipan un mensaje más breve y conceptual que el de 2025, con los anuncios relegados a anexos. La previa encuentra al mandatario en medio de reacomodamientos internos y con el oficialismo avanzando en debates como la autonomía municipal y el armado con el Gobierno nacional.

Este artículo fue realizado con inteligencia artificial en la que refleja una lectura cuantitativa de los discursos de 2024 y 2025 permite identificar con claridad el cambio de enfoque.

En ambos casos, la palabra “Mendoza” se mantiene como eje central, con una presencia que ronda entre 80 y 100 menciones , lo que refuerza la lógica de un discurso fuertemente territorial.

Sin embargo, las variaciones aparecen en otros conceptos clave. En 2024, la referencia a la “Nación” se ubicó en un rango de entre 45 y 55 menciones, mientras que en 2025 ese número escaló hasta ubicarse entre 70 y 80 apariciones. El crecimiento es significativo y refleja un discurso más condicionado por el escenario nacional.

Algo similar ocurre con la palabra “recursos”, que pasó de un uso estimado de entre 50 y 60 menciones en 2024 a un rango de entre 75 y 85 en 2025. Ese aumento da cuenta de un corrimiento del discurso hacia la administración financiera y la disponibilidad presupuestaria.

Cornejo - palabras discurso Las palabras más usadas por el gobernador Alfredo Cornejo en sus discursos de las Asambleas Legislativas 2024 y 2025. Imagen creada por IA.

En contrapartida, términos asociados al crecimiento pierden peso relativo. “Inversión”, que en 2024 aparecía entre 60 y 70 veces, bajó en 2025 a un rango de entre 50 y 60. Lo mismo sucede con “obras”, que pasó de un nivel de entre 55 y 65 menciones a uno de entre 45 y 55, en línea con un menor énfasis en la expansión de infraestructura.

En el caso de “seguridad”, el comportamiento es inverso: crece de entre 55 y 65 menciones en 2024 a entre 70 y 80 en 2025, consolidándose como uno de los ejes más reiterados del discurso. También el “orden fiscal” incrementa su presencia, pasando de un rango de entre 50 y 60 a uno de entre 60 y 70 menciones.

Uno de los saltos más notorios se da en torno al concepto de “autonomía”, que en 2024 tenía una presencia más acotada —entre 20 y 30 menciones— y en 2025 escala a entre 50 y 60, alineado con el fortalecimiento del discurso federal y la relación con la Nación.

Finalmente, el bloque conceptual vinculado a la “crisis” o el “contexto” muestra el cambio más marcado: de entre 30 y 40 menciones en 2024 pasa a entre 65 y 75 en 2025, lo que evidencia un discurso mucho más atravesado por la coyuntura económica.

Curiosamente, una actividad a la que Cornejo ha impulsado desde su retorno al Sillón de Martín no entró en el pelótón de las más mencionadas. Se trata de la minería, en 2024 el término aparece de manera acotada con una frecuencia estimada de entre 8 y 12 menciones.

En cambio, en 2025, su presencia prácticamente se duplica, con un rango que oscila entre 15 y 20 apariciones. El dato no es menor: refleja el pasaje de la minería como parte de una agenda productiva general a un eje más definido dentro de la estrategia económica del Gobierno.

El aplausómetro de 2024 y 2025

En 2024, los tramos más destacados del discurso estuvieron vinculados al respaldo al cambio económico nacional y al planteo de reformas estructurales. Las referencias al orden fiscal, la reducción de la deuda y la necesidad de atraer inversiones generaron acompañamiento en el recinto, al igual que los anuncios en seguridad y educación.

En 2025, en cambio, las reacciones se concentraron en los pasajes donde el gobernador expuso resultados concretos y defendió la capacidad de la provincia para sostener variables clave en un contexto adverso.

Uno de los momentos más aplaudidos del año pasado fue cuando remarcó la convivencia entre sectores: "Hagamos cobre, hagamos mejor vino y cuidemos el agua", afirmando que el desarrollo minero no es incompatible con la identidad mendocina.

El gobernador Alfredo Cornejo en la Asamblea Legislativa 2025: "Hagamos vino, hagamos cobre y cuidemos el agua" El gobernador Alfredo Cornejo en la Asamblea Legislativa /Foto: Marcelo Álvarez Marcelo Álvarez / Los Andes

La mención a que Mendoza logró mantener niveles de empleo por debajo de la media nacional y la insistencia en el orden fiscal como eje de gestión fueron algunos de los puntos más resonantes.

A eso se sumaron los anuncios en materia de seguridad —como nuevas cárceles y ampliación de sistemas de vigilancia— y el impulso a la minería, que se consolidó como uno de los ejes estructurales del discurso. La frase final: "Mendoza tiene un destino estratégico claro... poner a la provincia todos los días un paso adelante".

La previa 2026: balances, minería y señales políticas

Para este viernes, el Gobierno anticipa un mensaje más breve, con foco en resultados. Se espera que el gobernador ponga en valor las obras financiadas con el fondo de resarcimiento, los avances en minería y la gestión en áreas como educación, salud y seguridad.

Al mismo tiempo, el discurso podría incluir señales políticas en relación con el Gobierno nacional, en un escenario donde el oficialismo busca consolidar su alianza y definir posiciones frente a debates como las PASO.

En perspectiva, los discursos muestran una evolución clara: de un lenguaje asociado a la expansión —más inversión, más obras— a otro centrado en la gestión de la restricción —más recursos, más Nación, más contexto—.

El mensaje de este viernes, más breve y conceptual, aparece como una síntesis de ese recorrido, con el foco puesto menos en anunciar y más en consolidar un rumbo en un escenario económico y político más exigente.