Estados Unidos sacó a Argentina de la "lista negra" de países que no respetan la propiedad intelectual

Tras casi 30 años, el gobierno norteamericano retiró al país de la lista más crítica para pasar a la “Lista de Vigilancia”. A qué se debe el avance.

Estados Unidos saca a Argentina de la lista negra de los países que no respetan la propiedad intelectual.

El Gobierno de Estados Unidos elevó la calificación de Argentina en materia de propiedad intelectual, en lo que representa un respaldo relevante tras años de observaciones sobre el sistema local. Durante casi 30 años, el país estuvo en una lista más “grave” porque tenía fallas importantes en ese tema.

El cambio implica que el país dejó la “Lista de Vigilancia Prioritaria”, donde permanecía desde 1996, para pasar a la “Lista de Vigilancia” por esfuerzos para abordar preocupaciones significativas en dicha materia, según el Reporte Especial 301 difundido por la Oficina del Representante Comercial estadounidense.

La revisión anual destacó los avances recientes impulsados por la administración nacional para atender deficiencias en la protección y el cumplimiento de estos derechos.

Detalles del reporte estadounidense En el reporte, la USTR destacó que en febrero pasado Estados Unidos y Argentina firmaron el Acuerdo Recíproco sobre Comercio e Inversión (ARTI), en virtud del cual la administración de Javier Milei “asumió compromisos que beneficiarán a los innovadores y creadores estadounidenses al reforzar la protección de la propiedad intelectual y priorizar la aplicación de la ley contra el robo de propiedad intelectual”.

A su vez, en el reporte “esto incluye avanzar en la adhesión a varios tratados internacionales clave sobre propiedad intelectual y adoptar medidas para resolver numerosos problemas de propiedad intelectual de larga data identificados en el Informe Especial 301”.