29 de abril de 2026 - 21:25

Irán amenaza con una "acción militar sin precedentes" si Estados Unidos continúa con el bloqueo en los puertos

El Gobierno iraní denunció una "piratería marítima" por parte de Estados Unidos tras la captura de busques iraníes. Ante esto, advirtió que lanzará una "respuesta punitiva" si la medida continúa.

Irán amenaza con una acción militar sin precedentes si Estados Unidos continúa con el bloqueo en los puertos

Irán amenaza con una "acción militar sin precedentes" si Estados Unidos continúa con el bloqueo en los puertos

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

En medio de las tensiones por el bloqueo naval estadounidense, Irán advirtió que podría iniciar una “acción militar práctica y sin precedentes” si la medida continúa. Según informó la cadena de noticias Press TV, las fuerzas armadas iraníes señalaron que “la paciencia tiene límites” y que será necesaria una “respuesta punitiva” si Estados Unidos continúa su bloqueo naval “ilegal” en el estrecho de Ormuz.

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Desde el Gobierno iraní aseguraron que si la “obstinación y el delirio” de Estados Unidos persisten y se rechazan las condiciones de Irán, el “enemigo” pronto deberá esperar una respuesta “similar al bandidaje marítimo”, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

Según informó la agencia de noticias Tasnim, el representante permanente de Irán ante las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, afirmó que tales acciones constituyen una “coacción ilegal e injerencia en el comercio legal”. El funcionario formuló estas declaraciones ante una carta dirigida a la ONU y al Consejo de Seguridad, calificando la incautación de buques iraníes por parte de Estados Unidos como “piratería marítima".

Amir Saeid Iravani- ONU- Irán
Amir Saeid Iravani, representante permanente de Irán ante las Naciones Unidas

Amir Saeid Iravani, representante permanente de Irán ante las Naciones Unidas

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en una publicación reciente en X, confesó explícitamente la incautación por parte de Estados Unidos de dos buques, el MT Majestic y el MT Tiffany, y el “robo” de 3.8 millones de barriles de petróleo iraní que transportaban.

Bloqueo y advertencias de Trump a Irán

El pasado martes 21 de abril, el presidente Donald Trump anunció que continuaría el bloqueo naval de los puertos iraníes, pese del anuncio de extender el alto al fuego hasta que Teherán presente una propuesta definitiva para poner fin al conflicto.

En su posteo en la red social Truth Social, el mandatario aseguró: "Extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, de una forma u otra".

Por otro lado, advirtió que, si no se alcanza un acuerdo, Estados Unidos podría atacar la infraestructura iraní. "Estamos ofreciendo un TRATO muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán”, señaló

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