"¡No más Sr. Amable!": Trump presiona a Irán con una imagen explosiva ante el estancamiento del acuerdo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , utilizó su plataforma Truth Social para lanzar una dura advertencia a Irán , calificando de "incapaz" al liderazgo de Teherán para concretar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto bélico y al bloqueo económico.

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«Irán no logra ponerse de acuerdo. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto! », escribió el mandatario. El mensaje estuvo acompañado de una imagen editada en la que se ve a Trump armado y con gafas de sol, con explosiones de fondo, acompañada con la frase: «¡NO MÁS SR. AMABLE!» .

El estancamiento se debe a las profundas diferencias sobre qué temas deben priorizarse en la mesa de negociación. Según trascendió, el plan presentado por Irán busca una solución inmediata a su crisis económica , pero posterga el debate armamentístico.

La oferta de Irán contempla la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz (donde transita el 20% del crudo mundial) y el levantamiento del bloqueo naval de Estados Unidos a cambio de aplazar el diálogo sobre su programa nuclear.

estrecho de ormuz Estrecho de Ormuz. EFE

Por su parte, Trump considera "insuficiente" cualquier pacto que no garantice el desmantelamiento de las reservas de uranio enriquecido. Aceptar la oferta iraní sin garantías nucleares impediría a Trump presentar el acuerdo como una "victoria política", indicó CNN.

Pese a todo, Trump extendió la semana pasada el alto el fuego de manera indefinida para permitir que la diplomacia avance. Sin embargo, el pasado fin de semana fracasó el intento de concretar una segunda ronda de conversaciones en Pakistán, a pesar del viaje del canciller iraní a Islamabad.

Fuentes cercanas a la Casa Blanca indicaron al medio antes mencionado, en una reunión reciente con asesores de Seguridad Nacional, Trump habría manifestado su insatisfacción total con el estado actual de las pláticas. Según el mandatario, Irán le comunicó que se encuentra en un "estado de colapso", lo que explicaría su urgencia por normalizar el flujo comercial en Ormuz antes de resolver sus "problemas internos de liderazgo".