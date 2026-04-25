25 de abril de 2026 - 11:25

Irán negó una reunión con Estados Unidos en Pakistán pese al anuncio de Trump

Autoridades iraníes aseguraron que no hay garantías de diálogo con representantes estadounidenses para este sábado, pese al arribo de enviados de Trump a Islamabad.

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí (i), mantuvo este sábado una reunión con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán y principal mediador en el conflicto entre Estados Unidos y la República Islámica, Asim Munir, en un encuentro en el que también estuvieron importantes responsables del aparato de defensa y seguidad pakistaníes.

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí (i), mantuvo este sábado una reunión con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán y principal mediador en el conflicto entre Estados Unidos y la República Islámica, Asim Munir, en un encuentro en el que también estuvieron importantes responsables del aparato de defensa y seguidad pakistaníes.

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EFE/ Gobierno De La República Islámica De Irán
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

En medio de un clima de tensión entre Estados Unidos e Irán para negociar el alto al fuego definitivo en Medio Oriente, desde el Gobierno iraní aseguraron que no está programada una reunión con representantes estadounidenses en Islamabad para este sábado.

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"No se prevé que ocurra ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos. Las observaciones de Irán serían comunicadas a Pakistán", confirmaron esta madrugada representantes iraníes a medios locales.

JD Vance - Shehbaz Sharif
El vicepresidente de EEUU, JD Vance junto al primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif

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Por su lado, desde la Casa Blanca anunciaron el viaje de los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán para intentar retomar los contactos presenciales.

Irán reanuda vuelos internacionales

Este sábado, el Gobierno iraní reanudó los vuelos internacionales por primera vez desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero, tras la reapertura del Aeropuerto Internacional Imam Jomeini de Teherán en el marco de la tregua vigente, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

Los medios locales informaron que las primeras aeronaves despegaron al amanecer con destino a ciudades como Medina, Mascate y Estambul, lo que marcó formalmente el inicio de la reactivación de las conexiones globales desde la capital iraní.

Aeropuerto Internacional Imam Jomeini- Teherán
Aeropuerto Internacional Imam Jomeini

Aeropuerto Internacional Imam Jomeini

Las autoridades aeroportuarias detallaron que esta nueva fase operativa comenzó “con éxito gracias a la coordinación de las aerolíneas nacionales” y se espera que el ritmo de las frecuencias aumente en los próximos días de forma escalonada.

Este hito en la normalización del transporte ocurre apenas tres días después de que se retomaran los servicios de cabotaje desde Teherán hacia la ciudad de Mashad, consolidando el restablecimiento del flujo aéreo en el territorio tras el cese de las hostilidades.

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