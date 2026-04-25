Irán negó una reunión con Estados Unidos en Pakistán pese al anuncio de Trump

En medio de un clima de tensión entre Estados Unidos e Irán para negociar el alto al fuego definitivo en Medio Oriente, desde el Gobierno iraní aseguraron que no está programada una reunión con representantes estadounidenses en Islamabad para este sábado.

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"No se prevé que ocurra ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos . Las observaciones de Irán serían comunicadas a Pakistán", confirmaron esta madrugada representantes iraníes a medios locales.

Por su lado, desde la Casa Blanca anunciaron el viaje de los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán para intentar retomar los contactos presenciales.

Por el momento, no hay confirmaciones oficiales de conversaciones directas entre mediadores de Estados Unidos e Irán para las próximas horas, en medio de un alto al fuego indefinido anunciado por Donald Trump.

Irán reanuda vuelos internacionales

Este sábado, el Gobierno iraní reanudó los vuelos internacionales por primera vez desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero, tras la reapertura del Aeropuerto Internacional Imam Jomeini de Teherán en el marco de la tregua vigente, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

Los medios locales informaron que las primeras aeronaves despegaron al amanecer con destino a ciudades como Medina, Mascate y Estambul, lo que marcó formalmente el inicio de la reactivación de las conexiones globales desde la capital iraní.

Aeropuerto Internacional Imam Jomeini- Teherán Aeropuerto Internacional Imam Jomeini

Las autoridades aeroportuarias detallaron que esta nueva fase operativa comenzó “con éxito gracias a la coordinación de las aerolíneas nacionales” y se espera que el ritmo de las frecuencias aumente en los próximos días de forma escalonada.

Este hito en la normalización del transporte ocurre apenas tres días después de que se retomaran los servicios de cabotaje desde Teherán hacia la ciudad de Mashad, consolidando el restablecimiento del flujo aéreo en el territorio tras el cese de las hostilidades.