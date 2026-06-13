13 de junio de 2026 - 16:32

Trump adelantó que este domingo se firmará un acuerdo de paz con Irán

El mandatario indicó que el acuerdo incluye negociaciones por el programa nuclear y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Trump anunció que para este domingo está prevista la firma del acuerdo con Irán

Trump anunció que para este domingo está prevista la firma del acuerdo con Irán

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EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que mañana domingo está prevista la firma de un acuerdo de alto al fuego con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

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Según el mandatario, este pacto tiene como objetivo bloquear de forma permanente el acceso de Teherán a armas nucleares, estableciendo lo que calificó como un "muro" contra cualquier desarrollo o compra de armamento atómico.

Uno de los puntos más relevantes del anuncio es la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz para todas las naciones tras la rúbrica del documento. Esta vía marítima es una ruta estratégica fundamental para el transporte global de petróleo y gas, por lo que su habilitación representaría una desescalada significativa tras meses de tensiones y conflictos en la región.

Trump subrayó que este acuerdo es el "opuesto exacto" al Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) alcanzado por la administración de Barack Obama en 2015. El mandatario enfatizó que, a diferencia del pacto anterior, en esta ocasión no habrá transferencias económicas ni intercambio de dinero con Irán.

Además, adelantó un plan para que Estados Unidos intervenga directamente en la eliminación del material peligroso: el uso de bombarderos B-2 para retirar, diluir y destruir el uranio enriquecido que se encuentra enterrado bajo montañas de granito.

La mediación de este histórico entendimiento ha contado con la participación de Pakistán, Qatar, Egipto y Turquía. El Gobierno de Pakistán confirmó que existe la previsión de firmar un acuerdo preliminar de manera digital este domingo, tras tres meses de negociaciones y un alto el fuego vigente desde abril.

El objetivo final es poner fin a la guerra que se intensificó hace tres meses tras una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán.

A pesar del optimismo de la Casa Blanca, desde Teherán se ha manifestado una postura más reservada. El portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, desmintió que el memorando se firme este domingo, señalando que el texto actual se enfoca principalmente en el fin de la guerra y que, por el momento, la cuestión nuclear no forma parte del entendimiento inmediato. No obstante, admitió que existe una alta probabilidad de que el acuerdo se finalice pronto.

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