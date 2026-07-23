23 de julio de 2026 - 16:34

Trump amenaza a Irán con un ataque a gran escala: "Todavía no han sufrido lo suficiente"

El presidente de Estados Unidos advirtió que está "cerca de tomar una decisión" y aseguró que evalúa una ofensiva militar "más grande que nunca" mientras crece la tensión con Irán.

Trump amenaza a Irán con un ataque a gran escala: Todavía no han sufrido lo suficiente

Trump amenaza a Irán con un ataque a gran escala: "Todavía no han sufrido lo suficiente"

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EFE/EPA/AARON SCHWARTZ
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que está considerando reiniciar seriamente las operaciones de combate a gran escala en Irán, incluyendo ataques que serán más grandes que la “Operación Furia Épica” lanzada el 28 de febrero, según informó este jueves en diálogo con el medio Axios.

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“Estoy considerando un ataque a gran escala. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Todos estamos listos para ella”, afirmó el mandatario.

Por otro lado, afirmó que las autoridades iraníes "quieren negociar", pero que no están preparadas para llegar a un acuerdo en este momento. "Todavía no han sufrido lo suficiente", expresó el republicano.

Mojtaba Khamenei, líder iraní.

Mojtaba Khamenei, líder iraní.

En la misma línea, Trump afirmó que Israel “se uniría en dos minutos si se lo pidiera”, aunque admitió que podría haber “consecuencias”, insinuando una posible represalia de Irán contra Israel.

El presidente estadounidense no mencionó un plazo para su decisión y fuentes regionales afirmaron que Irán no ha aceptado la última propuesta presentada.

Escala el conflicto entre Estados Unidos e Irán

El pasado miércoles, Donald Trump, aseguró que su administración responderá de manera directa contra la infraestructura civil iraní ante cualquier hostilidad en el Estrecho de Ormuz.

A través de su red social Truth Social, el mandatario detalló que, por cada barco atacado con misiles, drones o cohetes, las fuerzas estadounidenses destruirán un puente o una planta de energía, incluso aquellos ubicados en la capital, Teherán.

Buques de guerra de la Armada de Estados Unidos desplegados en Medio Oriente por el conflicto con Irán

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Esta escalada se produce en un contexto de once noches consecutivas de bombardeos estadounidenses contra Irán, en el marco de un conflicto que se ha intensificado desde finales de febrero por el control de esta vía marítima estratégica.

Además de la infraestructura civil, Trump ha puesto en la mira el programa atómico de Teherán, prometiendo golpear "con mucha fuerza" cualquier sitio donde se sospeche el desarrollo de armas nucleares. En particular, Washington ha señalado el monte Kolang, en la provincia de Isfahán, como un posible complejo secreto.

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