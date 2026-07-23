23 de julio de 2026 - 13:22

El petróleo vuelve a subir y supera los US$ 100 por la escalada del conflicto en Medio Oriente

La escalada en Medio Oriente hizo que el crudo vuelva a subir registrando hoy un aumento del 6,45%.

El petróleo vuelve a subir y supera los US$ 100 por la escalada del conflicto en Medio Oriente.

El petróleo vuelve a subir y supera los US$ 100 por la escalada del conflicto en Medio Oriente.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

La creciente tensión en Medio Oriente volvió a impactar de lleno en los mercados internacionales. En medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el precio del petróleo registró este jueves una fuerte suba y el crudo Brent, referencia para Argentina, volvió a superar la barrera de los US$ 100 por barril.

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El Brent, extraído del Mar del Norte, aumentó un 6,45% y cotiza a US$ 100,15 por barril. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) avanzó un 5,49%, hasta ubicarse en US$ 91,56 por barril.

La escalada se produjo luego de que los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, aseguraran haber atacado dos petroleros sauditas en el Mar Rojo, mientras que el ejército de Estados Unidos concretó una nueva jornada de bombardeos sobre territorio iraní. En paralelo, los intentos diplomáticos para frenar la crisis continúan sin avances.

Nueva escalada en Medio Oriente entre Irán y Estados Unidos.

Nueva escalada en Medio Oriente entre Irán y Estados Unidos.

El ataque de los hutíes alimentó el temor a la apertura de un nuevo frente de conflicto, con posibles consecuencias para el comercio energético mundial. La preocupación también se concentra en el Estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula cerca del 20% del petróleo y el gas que se comercializa en el mundo.

Desde el Comando Central de Estados Unidos señalaron que los ataques buscan "degradar aún más la capacidad de Irán de amenazar a marinos civiles y a buques comerciales que transitan por aguas regionales". Al mismo tiempo, Washington busca recuperar el control de la navegación en Ormuz para garantizar el flujo del transporte marítimo internacional.

En ese contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que el costo del conflicto seguirá aumentando. "El precio seguirá subiendo cada noche hasta que entren en razón", afirmó durante una conferencia de prensa en Filipinas, donde participa de una cumbre regional.

El secretario de Estado, Marco Rubio.

El secretario de Estado, Marco Rubio.

Rubio también sostuvo que Irán continúa enviando mensajes para negociar, aunque aseguró que el presidente Donald Trump considera que el régimen iraní "no está listo para llegar a un acuerdo" que esté dispuesto a cumplir.

Del lado iraní, las autoridades sostienen que tienen derecho a administrar el tránsito por el Estrecho de Ormuz e incluso a cobrar tarifas por su utilización. En ese marco, la Guardia Revolucionaria volvió a atacar embarcaciones que utilizan una ruta marítima supervisada por fuerzas estadounidenses.

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