15 de julio de 2026 - 13:14

El Gobierno licitará un área de 5.000 km² para explorar gas y petróleo en el Mar Argentino

Salió un decreto que abre un concurso internacional para buscar hidrocarburos en la Cuenca Argentina Norte, a unos 350 kilómetros de la costa de Mar del Plata.

El Gobierno licitará un área de 5.000 km² para explorar gas y petróleo en el Mar Argentino

El Gobierno licitará un área de 5.000 km² para explorar gas y petróleo en el Mar Argentino

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Archivo / Télam
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno nacional puso en marcha el proceso de licitación para la exploración de hidrocarburos en la Cuenca Argentina Norte, a unos 350 kilómetros de Mar del Plata.

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La medida, formalizada en el decreto 590/2026 de este miércoles en el Boletín Oficial, se centra en el área denominada CAN_200 y busca determinar el potencial de recursos energéticos en la Plataforma Continental Argentina. El área tiene una extensión cercana a los 5.000 kilómetros cuadrados bajo jurisdicción nacional.

La decisión considera un pedido presentado por la firma Challenger Energy Group PLC, propiedad de la empresa británica Sintana Energy Inc.

El DNU instruye a la Secretaría de Energía a convocar un Concurso Público Internacional para adjudicar los permisos de exploración y, eventualmente, la concesión de explotación. La normativa destaca que estas actividades son fundamentales para maximizar la renta obtenida de los recursos naturales y fomentar el crecimiento económico y el empleo.

La convocatoria se apoya en el reconocimiento internacional de los límites de la plataforma marítima argentina, que incorporó más de 1.782.500 km2 tras las recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU en 2016.

Para garantizar la transparencia y atraer inversiones de empresas con alta capacidad técnica y financiera, la Secretaría de Energía fue delegada para dictar los actos necesarios, incluida la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones.

Los adjudicatarios deberán abonar regalías sobre la producción, conforme a la Ley 17.319.

Asimismo, el decreto autoriza cláusulas que establecen la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales. Sin embargo, la norma aclara que esto no implica una renuncia a la inmunidad de ejecución sobre bienes soberanos críticos.

Challenger Energy Group PLC es una empresa de exploración y producción de petróleo y gas que cotiza en la Bolsa de Londres y concentra buena parte de su actividad en la plataforma marítima de Uruguay, donde participaba en dos bloques de exploración, además de mantener activos en las Bahamas y Colombia.

En octubre de 2025, la compañía fue adquirida en su totalidad por Sintana Energy Inc., que integró los activos de Challenger a su cartera internacional. Tras la operación, la firma pasó a gestionar un portafolio unificado de proyectos de exploración en el Atlántico Sur, con licencias tanto en Uruguay como en Namibia, reforzando su estrategia de expansión en mercados offshore de alto potencial.

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