Cuánto sale pintar una casa completa de 100 metros cuadrados en julio de 2026

Pintar una casa de 100 metros cuadrados no significa cubrir solamente 100 metros con pintura . Esa cifra suele corresponder a la superficie del piso, pero el presupuesto debe contemplar paredes interiores, cielorrasos, fachadas, marcos y otras terminaciones.

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En julio de 2026, una estimación razonable para pintar el interior y el exterior de una vivienda de 100 m² , con paredes en condiciones aceptables y dos manos de látex, se ubica entre $4.500.000 y $8.500.000 , incluyendo materiales y mano de obra.

Cuando hay humedad, revoque deteriorado, muchas fisuras o aberturas que requieren esmalte, el trabajo puede superar los $9 millones. Esta cifra es orientativa y surge de cruzar referencias vigentes por metro cuadrado, costos de materiales y rendimientos publicados por fabricantes.

En una vivienda de una planta, la suma de paredes interiores y cielorrasos puede representar aproximadamente entre 330 y 400 metros cuadrados de superficie pintable . A eso se agregan unos 90 a 110 metros de fachadas, según la forma del inmueble, la altura y la cantidad de puertas y ventanas.

Por lo tanto, una casa de 100 m² puede terminar teniendo entre 420 y 500 m² para preparar y pintar . Es una estimación: una planta abierta tendrá menos paredes que una casa dividida en numerosos dormitorios, pasillos y baños.

Los pintores suelen medir cada paño y descontar las aberturas grandes. Algunos presupuestos incluyen cielorrasos dentro del precio general, mientras que otros los cobran aparte porque requieren más tiempo, escaleras y protección del mobiliario.

Los tres presupuestos posibles en julio de 2026

Para una casa de 100 m², los valores pueden dividirse en tres escenarios:

Solo interior, con paredes sanas: entre $2.800.000 y $5.500.000.

entre $2.800.000 y $5.500.000. Interior y exterior completos: entre $4.500.000 y $8.500.000.

entre $4.500.000 y $8.500.000. Con enduido general, humedad, fisuras o pintura premium: desde $7.000.000 hasta más de $12.000.000.

Las referencias de mercado ubican la pintura interior estándar, con materiales, entre $8.000 y $14.000 por metro cuadrado. El exterior puede ubicarse entre $15.000 y $25.000, mientras que la reparación de paredes y el masillado elevan el costo.

Cuánto cuestan solamente los materiales

Una pintura interior de calidad profesional o intermedia puede rendir entre 10 y 14 m² por litro y por mano, mientras que una alternativa premium puede ofrecer rendimientos diferentes según la absorción de la pared. La mayoría de los fabricantes recomienda aplicar dos manos.

Para una casa completa podrían necesitarse aproximadamente entre 80 y 110 litros de pintura, aunque no todo será del mismo producto: el cielorraso, las paredes interiores y el exterior requieren formulaciones distintas.

En julio de 2026, una lata de 20 litros puede encontrarse desde alrededor de $60.000 en líneas económicas hasta más de $230.000 en pinturas lavables o premium. A eso hay que sumar fijador, enduido, lijas, cinta, nylon, rodillos, pinceles y esmalte para madera o metal.

Un presupuesto aproximado de materiales puede quedar de esta manera:

Pinturas para paredes y cielorrasos: $400.000 a $1.200.000 .

. Fijador y enduido: $120.000 a $400.000 .

. Herramientas y protección: $100.000 a $300.000 .

. Esmaltes para marcos, puertas o rejas: desde $100.000, según la cantidad.

La mano de obra representa una parte importante de la cuenta porque incluye mover y cubrir muebles, lijar, reparar, aplicar fijador, pintar dos veces y limpiar el lugar.

Las reparaciones que pueden duplicar el presupuesto

Una pared con pintura firme y sin grietas puede prepararse con una limpieza, un lijado suave y fijador. En cambio, una superficie descascarada exige retirar todo el material flojo antes de comenzar.

Las tareas que más aumentan el precio son:

Reparación de humedad.

Enduido completo.

Sellado de fisuras.

Remoción de empapelados.

Pintura sobre colores muy oscuros.

Tratamiento de rejas, puertas y ventanas.

Uso de andamios.

Movimiento de muebles pesados.

Pintura de doble altura.

La humedad debe resolverse antes de aplicar cualquier terminación. Pintar encima de una filtración activa puede mejorar el aspecto durante algunas semanas, pero la mancha y el desprendimiento probablemente volverán.