Pocos lo saben: para qué sirven las cáscaras de palta y cómo reutilizarlas en casa

Después de retirar la pulpa , las cáscaras de palta suelen considerarse un residuo sin utilidad. Sin embargo, su forma, su materia orgánica y los pigmentos que conservan permiten aprovecharlas en algunos proyectos domésticos. Esto no significa que funcionen como un fertilizante instantáneo, un limpiador milagroso o un tratamiento para la piel.

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Sus usos más razonables están relacionados con el compostaje, las manualidades y la jardinería en pequeña escala .

Antes de reutilizarlas hay que retirar por completo la pulpa, lavarlas solamente con agua y dejarlas secar si no se utilizarán de inmediato.

La opción más sencilla es sumarlas a una compostera doméstica. Las pieles de frutas y verduras forman parte de los materiales húmedos o “verdes” que aportan materia orgánica al proceso. Como la cáscara de palta es gruesa y resistente, conviene cortarla en trozos pequeños .

Los pedazos deben mezclarse con materiales secos, como hojas, cartón sin plastificar o papel sin acabado brillante. Cubrir los residuos de cocina también ayuda a disminuir olores y la aparición de mosquitas.

No conviene enterrar una cáscara entera junto a una planta esperando un efecto inmediato. Antes de liberar sus componentes necesita atravesar un proceso de descomposición, y una pieza completa puede tardar bastante tiempo.

Un tinte natural que puede sorprender por su color

Las cáscaras de palta pueden liberar tonos beige, durazno, rosados o cercanos al óxido, aunque el resultado depende de la variedad, la cantidad utilizada, la fibra, el agua, el tiempo y el pH.

Para experimentar se necesitan varias cáscaras limpias y secas:

Cortarlas en trozos.

Colocarlas en una olla destinada a manualidades.

Cubrirlas con agua.

Calentar a fuego muy bajo entre una y dos horas.

Apagar y dejar enfriar.

Colar el líquido.

Sumergir papel o fibras naturales previamente lavadas.

Los tonos no son completamente previsibles. Incluso dos preparaciones realizadas de la misma manera pueden generar colores diferentes.

Si se utilizan mordientes o modificadores químicos, hay que seguir procedimientos específicos, usar guantes y reservar los utensilios exclusivamente para manualidades. No deben volver a emplearse para cocinar.

Cómo convertirlas en pequeños semilleros

La mitad de una cáscara firme puede utilizarse como recipiente temporal para germinar una semilla pequeña. Su forma natural permite contener una cantidad reducida de sustrato sin comprar una maceta nueva.

El procedimiento es sencillo:

Retirar cuidadosamente la pulpa.

Hacer uno o dos orificios diminutos en la base.

Colocar sustrato liviano.

Sembrar una especie de germinación rápida.

Apoyar la cáscara sobre una bandeja.

Mantenerla húmeda, pero nunca encharcada.

Este método resulta más apropiado para una experiencia breve que para cultivar una planta durante meses. La cáscara puede ablandarse, contraerse o desarrollar moho si permanece demasiado húmeda.

Cuando aparezcan raíces o la plantita gane tamaño, conviene trasladarla a una maceta adecuada. Si la piel todavía está dura, es preferible retirarla para que no limite el desarrollo radicular.

Qué no conviene hacer con las cáscaras

No hay evidencia sólida de que dejar cáscaras en agua produzca un fertilizante equilibrado. El líquido puede fermentar, generar olor y atraer insectos sin aportar una dosis controlada de nutrientes.

Tampoco conviene: