Así es el hogar de Luciano Pereyra y Julia Rezzuto en Luján: espaciosa, llena de naturaleza y animales

El refugio del cantante en su ciudad natal prioriza los materiales nobles y el silencio, con una suite principal que ofrece vistas exclusivas al amanecer.

Luciano Pereyra y Julia Rezzuto consolidan su vida matrimonial en una propiedad de planta baja que respeta la arquitectura tradicional de Luján. Lejos de las luces del escenario, el artista diseñó un espacio donde la madera y la piedra conviven con un entorno rodeado de vegetación autóctona y el movimiento constante de sus mascotas.

Desde el acceso principal, un sendero de piedras flanqueado por árboles marca el límite con el ruido urbano. La casa se organiza bajo techos a dos aguas y amplios ventanales que integran el paisaje exterior a los ambientes internos durante todo el día. No se trata solo de estética; la elección de materiales orgánicos busca recrear la calidez de las raíces del músico.

Materiales nobles y diseño funcional en una sola planta El diseño interior sigue una paleta de colores neutros que potencia la luz natural. La cocina actúa como el corazón operativo de la casa, equipada con una isla central y estanterías abiertas que facilitan la dinámica diaria de la pareja. El living, por otro lado, está dominado por una chimenea de hierro y una biblioteca que atesora libros, discos y recuerdos de sus giras internacionales.

Este estilo de vida responde a una búsqueda de equilibrio psicológico y emocional entre la carrera pública y la intimidad. Al habitar un espacio que privilegia el ritmo pausado y el contacto con la tierra, el entorno funciona como un mecanismo de descompresión tras la adrenalina de los conciertos. El diseño rústico y la disposición de los ambientes facilitan una transición natural hacia la calma necesaria para el descanso genuino.

El jardín y el rol central de Poncho y Rocky El sector externo es el área más extensa de la propiedad. Allí conviven canteros floridos con árboles frutales y una piscina diseñada para integrarse completamente con el entorno natural. Este espacio es el territorio predilecto de Poncho y Rocky, los perros de la familia que ocupan un lugar central en la vida diaria del hogar.