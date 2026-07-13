Piedra basal para un hogar de día del adulto mayor

Colocación de la piedra fundacional del Hogar de Día para el Adulto Mayor, de Luján de Cuyo

Días pasados, en Federico Serpa 300, el Rotary Luján de Cuyo llevó adelante la colocación de la piedra fundacional del Hogar de Día para el Adulto Mayor, de Luján de Cuyo.

Con la frase, “Acá comienza nuestra historia”, socios y vecinos de Luján de Cuyo y de otros departamentos se reunieron para compartir un momento histórico. Del acto participaron representantes de bibliotecas, instituciones y vecinos, porque el proyecto convoca a toda la comunidad.

Por ahora es solo un terreno, sin estructura construida, pero marca el inicio de un espacio pensado para la contención, actividades y encuentros de los adultos mayores de Luján de Cuyo.

Desde Rotary se remarcó su lema: “Servicio por encima de todo. Unidos para hacer el bien”, reafirmando el compromiso con obras que nacen del trabajo conjunto.